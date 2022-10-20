關於為何有些人特別容易被蚊子叮咬，科學界有許多理論。

為何蚊子老是叮我、不叮別人？美國最新研究發現，特別容易被蚊子叮的人，恐怕和皮膚上的氣味有關，這類人皮膚分泌的「羰基」（carboxylic acid）酸性化合物濃度特別高，深深吸引蚊子。另外研究也發現，不管如何改變飲食或洗澡的沐浴乳，容易被叮的人仍會持續吸引蚊子，讓專家感嘆，這種特質會跟著你「一輩子」。

綜合美聯社、美國科學雜誌《科學人》（Scientific American）報導，美國洛克斐勒大學（Rockefeller University）、霍華休斯醫學中心（Howard Hughes Medical Institute）等學者18日在國際科學期刊《細胞》（Cell）刊登最新研究，關於為何有些人特別容易被蚊子叮，他們發現和皮膚散發的氣味有關，由於由不同化學化合物組成，每個人有自己獨有的氣味，研究發現，較容易被蚊子叮咬的人，皮膚表面分泌了較高濃度的「羰基」酸性化合物。

Now online! Differential mosquito attraction to humans is associated with skin-derived carboxylic acid levels https://t.co/WarRdqfPNn — Cell (@CellCellPress) October 18, 2022

長久以來科學界早就鎖定蚊子叮咬與個人氣味有關，只是科學家仍無法確定蚊子特愛哪種氣味。為了解答這個問題，研究共同作者、洛克斐勒大學蚊蟲專家佛謝爾（Leslie Vosshall）與同事招募了64名實驗參與者，請他們在手臂上套上絲襪6小時，待絲襪沾染個人的獨特氣味後，科學家再將絲襪剪成小塊狀，將2片不同主人的絲襪條塞進裝有雌埃及斑蚊的密封容器，測試蚊子更喜歡哪個氣味。

科學家持續進行這樣兩兩競爭的氣味競賽，數月後終於完成所有比賽，結果顯示參賽者間對蚊子的吸引力有驚人差距，「氣味王」與最後一名差了100倍。

研究共同作者、洛克斐勒大學學者德．奧巴爾迪亞（Maria Elena De Obaldia）今年1月也在個人推特分享實驗影片，讓外界更了解他們的實驗方法。

We also developed new behavioral assays that made data collection faster (detailed plans available online now- we hope other mosquito researchers will adopt them!) @lauradedmon shown here operating the two-choice assay pic.twitter.com/llmEoEEvbg — Dr. Maria Elena De Obaldia (@EllenDeObaldia) January 7, 2022

研究人員接著分析這些氣味特徵的組成差異，發現其中的共通性是吸引力較高的受試者，皮膚分泌較高濃度的「羰基」酸性化合物，吸引力較低的受試者，分泌的濃度較低。

佛謝爾說，「羰基」是常見的有機化合物，人類會在皮脂中產生羰基，以保護皮膚、維持肌膚滋潤。德．奧巴爾迪亞指出，人類分泌羰基的濃度高於其他動物，不過每個人分泌的量都不同。礙於這份研究的受試者不足，研究人員無法確定為何有些人會分泌較多羰基。

研究人員指出，人類皮膚上的羰基通常會維持一定濃度，塑造個人獨有的一貫氣味，除了氣味，佛謝爾說，蚊子也有可能是受到消化羰基的皮膚細菌吸引。

另外，研究也發現一項有趣結果，在歷經數月的實驗比賽，原本受蚊子吸引的氣味仍會持續吸引蚊子，不管受試者如何改變飲食習慣、沐浴乳等各種因素，似乎都不會影響對蚊蟲的吸引力。

佛謝爾說：「蚊子磁鐵的特性會一輩子跟著你，這可能是好事，也可能是壞事，就看你是誰。」

不過「蚊子王」也別太難過，未參與這項研究的華盛頓大學（University of Washington）神經生物學家利菲爾（Jeff Riffell）說，這項研究幫助未來開發出驅趕蚊子的新方法，未來有可能出現修補皮膚細菌、改變人體氣味的方法。