故宮要大變了？故宮變革議題近日再次引發討論，國民黨立委林奕華在臉書發文指出，有民眾陳情指出，故宮今年刻意不宣傳「故宮修復及再利用」公開說明會，且發現故宮未來竟然要在停車場蓋空橋，還引進拱門或其他西式建築風格，跟原有風格差異甚大。其他還包括要增建入口亭、蓋專屬故宮之友的咖啡廳等，令民眾及林奕華都不禁質疑，未來的故宮會變成何種樣子？還能保留原先中華文化樣貌嗎？

林奕華19日在立法院教育及文化委員會質詢指出，故宮博物院在今年9月23、24日兩天依文資法相關規定，對外舉辦「故宮修復及再利用計畫」說明會，但事前沒有宣傳，以至於到場民眾寥寥可數，且民眾從故宮當日提出的簡報甚至發現，故宮未來要興建與原有風格迥異的空橋以及故宮之友專屬咖啡廳，還引進西式設計風格。

「故宮是否怕引起外界評批所以不敢宣傳？」林奕華質疑，此次修復再利用計畫是否涉及建築變化，若設計定案再改就不容易，她要求故宮必須公開近百頁的設計簡報，並且重開說明會搜集更多專家建議。

林奕華收到民眾陳情指出，故宮今年刻意不宣傳「故宮修復及再利用」公開說明會，根據故宮提出的資料發現，9月23日僅有11人參加，9月24日僅有5人參加，有哪個部會辦過人這麼少的說明會？難怪民眾會質疑這只是形式上要開，根本沒有想讓民眾參與討論。陳情民眾說，現場不只人非常少，而且當天才拿到簡報資料也沒有時間閱讀，匆匆忙忙舉辦就讓人覺得有問題！

尤其民眾發現故宮未來竟然要在停車場蓋空橋，還引進拱門或其他西式建築風格，跟原有風格差異甚大。其他還包括要增建入口亭、蓋專屬故宮之友的咖啡廳等，都令民眾質疑未來的故宮會變成何種樣子？還能保留原先中華文化樣貌嗎？

林奕華認為，故宮不只文物珍貴，其建築物與設計同樣具有歷史意義，她要求故宮應公開此次設計簡報，並且重開說明會廣納各方意見。