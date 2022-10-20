炒熱選舉！台灣民意基金會近日公布6都候選人欣賞度，桃園市長候選人國民黨張善政、民進黨鄭運鵬數字都沒衝高。國民黨桃園市議員黃敬平19日在《盧秀芳辣晚報》指出，前高雄市長韓國瑜的輔選效應評價兩極，但他2020總統大選曾在很綠的觀音、新屋拿到遠比傳統預期多的票數，加上韓國瑜是造勢場合的人氣吸票機，可望把桃園相對較冷的選情炒熱，對比較不善於舞台造勢的張善政，會帶來不同的正面效應。

「我覺得要看地方。」黃敬平表示，韓國瑜無疑地在桃園有他的影響力，在桃園市民分布大概是北閩南客、北綠南藍的狀況下，尤其在南桃，中壢、平鎮都有支持度和影響力，至少在他選上高雄市長跟選總統的時候，到現在消退、打了幾分折扣是一定有出現，但是不會完全消失。

黃敬平說，韓國瑜的講話、肢體語言、動作，一舉一動散發出來讓人家折服的那種魅力，或者帶動現場的氣氛，的確(如朱凱翔所說)跟張善政是一個強烈的對比，他沉默寡言、不多話、省話一哥，(講話)就一兩分鐘而已，就一個學者、一個工程師，就你交代他做事，他會把事情做好那種，他不是那種會在舞台上夸夸其談，這對他很吃虧。

「今天桃園選舉是一個觀察指標。」黃敬平指出，(如謝寒冰所說)陳其邁是一個牙尖嘴利、尖酸刻薄，鄭運鵬何嘗不是如此？還是要選一個像當年高雄市已故的副市長、義守大學校長黃俊英這樣，不擅於在言詞上咄咄逼人。

黃敬平強調，韓國瑜在桃園新屋、觀音有部份的區，以往國民黨在那邊拿不到什麼票，尤其觀音區是很綠的，新屋區也是很綠的，但是2020總統大選韓國瑜跟張善政合體搭檔，聽觀音那邊的宗親講，以往那邊開出來，國民黨能夠拿到200票就很了不起，因為在那邊人口1000多人的話，總投票數不過就7、800，結果韓國瑜竟然能夠拿到400多快500票，讓他們輔選的幹部都很訝異，包括前立委廖正井也都證實這件事。

「他說他自己選立委，都沒辦法在觀音、新屋這麼綠的地方(拿這麼多票)。」黃敬平說，那些深綠的為什麼不投蔡英文呢？「如果是我選舉啦，我當然希望他來，我歡迎他來，但我可能請不到他，因為他的韓家軍就輔選不完，他這樣跑不完。」人家會跑來你的造勢場，幾乎就一定會投給你，他就是那種場面吸票機，幫你把人吸來。因為選情很冷，如果他來，搞不好讓這個選情熱起來，也許對張善政是另一種不同的效應。