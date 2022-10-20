日本首相岸田文雄日前承諾要擴大兒童食堂的金援與規模，為此還特地親自造訪，與當地的小朋友們近距離聊天，然而岸田文雄在聊天中，手部一個舉動卻被眼尖日本網友抓到，大罵「非常糟糕」，因此炎上。

岸田文雄本月11日在自己的推特上貼出一段與兒童近距離交談的短片，短短15秒中，岸田與小朋友聊得似乎相當愉快，不時發出笑聲。然而岸田雖然一邊笑著跟小朋友說笑，但左手食指卻是不斷敲打桌面，而下一幕畫面，岸田更是左手食指與大拇指交替敲打。

不少日本網友紛紛在底下留言狂酸岸田：「哇，超級不耐煩的耶」、「看得出來我們首相很想提早回家」、「首相大概覺得跟小朋友聊天很浪費時間吧」、「這動作真的很不好」。日媒《J-cast》也對此做出報導，批評岸田舉動給國民營造了負面觀感。

事實上，岸田文雄內閣支持率持續下滑，日前更是跌破了30%，僅剩27.4%，進入日媒所謂的「危險水域」，這也是岸田上任後最低民調，其原因日媒推測，可能和舊統一教、安倍晉三國葬與物價高漲有關。