網友留言。（圖／翻攝自網路）

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前立委黃義交17日自住處頂樓墜樓身亡，享壽69歲，震驚政壇。曾與黃及媒體人周玉蔻陷入三角戀的名媛何麗玲，19日發文表示「說不惆悵是騙人的」，還強調「我，永遠懷念他！」。而同日稍早，周被發現也於臉書發文，刊出「請代上一炷香吧」的對話截圖，卻引發不少網友批評。

黃義交17日墜樓身亡消息傳開後，周玉蔻當天在臉書貼出相關新聞，許多網友立即湧入痛罵：「因為某人，這個名字一直上新聞……這個名字不斷的被提到，這樣一條生命就無端逝去……可憐的男人」、「黃先生已仙逝」、「蔻蔻再度爆紅，義交卻過世了」、「黃義交過世了，此時應該沉默些」、「黃認識妳是他一生最錯誤的選擇」、「黃義交沒了」。

周玉蔻19日又在臉書發文，刊出一張對話截圖，寫道「昨晚……」只見對話中她說「請代上一炷香吧」，並送出一顆愛心符號，友人說「好的！大家都要學習放下！也請妳保重身體！」周回「謝謝，也祝你萬事平安」。

此文再度掀起熱議，網友湧入《yahoo!新聞》留言：「妳可以不要再消費他了嗎？」「別再消費死者真的夠了！」「被罵翻了才說代上一炷香」、「要不是妳，他的名字也不會一直被提起」、「沒事幹嘛去扯張淑娟，不然也不會搞出那麼多事」。

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