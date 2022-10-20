世界衛生組織 (WHO) 表示COVID-19疫情全球大流行有望結束，世界各國正逐步回歸正常生活之際，台灣也將迎向與病毒共存的新常態。而為滿足國人後疫情時代的度假計畫，力麗觀光自10月21日至11月14日舉辦「2022 ITF線上旅展」，平日原價下殺至2.1折起，以超值價格2999元推出「力麗觀光聯合住宿券」；另以999元推出「力麗觀光聯合餐券」。

秉持打造多元品牌價值的經營理念，力麗觀光董事長蔡宗易表示，跨域整合是觀光產業的發展趨勢，故力麗觀光積極開拓國民旅遊市場並推廣深度觀光體驗，特邀各具特色之旅宿品牌，包括「久居棧旅店」、「墾丁麗昕緹渡假會館」與「羅東木棉道美學商旅」加入策略聯盟合作，一同提供多樣化的旅宿選擇與體驗！

力麗觀光表示，「2022 ITF線上旅展」於開賣首10日祭出首波早鳥優惠，購買「聯合住宿券3張」或「聯合餐券10張」加贈「300元抵用券1張」；購買「聯合住宿券6張」則加贈總價4499元的「聯合住宿券贈品券1張及房型升等券1張」。可謂超值優惠加乘再加乘，全年最省就趁現在！

力麗觀光聯合住宿券適用於旗下各飯店，包括馬告生態園區-棲蘭山莊、馬告生態園區-明池山莊、力麗哲園飯店-日潭館、力麗哲園飯店-月潭館及花蓮力麗華美達安可酒店；此外亦適用儷山林會館-墾丁館及日月潭館；另持三張聯合住宿券可入住宜蘭力麗威斯汀度假酒店，享「豪華客房／精選客房」乙晚與自助早餐兩客，並加贈「知味西餐廳」自助式晚餐兩客。