民進黨台北市長參選人陳時中19日晚間出席寵物商業同業公會會員大會時，在寵物業者前喊「領養代替購買」；全國聯合公會理事長陳明進忍不住上台嗆，「部長，什麼場合說什麼話，自己要衡量」；「我們都靠狗吃飯的，靠這些動物吃飯的，啊你叫我們認養代替購買，真的死給你看，歹勢啦陳部長。」

陳時中在台下被媒體問到陳明進說法，馬上說「我再澄清一下，是終養不棄養」，「我再到台上講一次」，隨後轉身跑到台上改說「終養不棄養」是他對寵物的政策，這裡有很多的合法業者，購買要找合法業者，大家一起合作把寵物照顧得更好。在旁的陳明進才笑著鼓掌說「凍蒜、凍蒜」，台下則響起掌聲。

臺北市寵物商業同業公會今天晚間舉行會員大會，台北市長參選人，包含黃珊珊、蔣萬安以及陳時中都分別抵達現場，陳明進還公開為黃珊珊拉票。

輪到陳時中致詞時，他先提到家裡的毛小孩，營造溫馨氣氛，突然冒出「領養代替購買」，讓台北市寵物商業同業公會理事長陳明進走上台嗆，「部長，你在什麼場合說什麼話，你自己要衡量，我們都靠狗吃飯的，靠這些動物吃飯的，啊你叫我們認養代替購買，真的死給你看，歹勢啦陳部長。」

陳明進說完，台下業者一片鼓掌叫好。

陳時中發現說錯話了，趕緊再上台補救，強調來到這個晚會最大的意義是跟大家溝通，能夠知道大家對於這個方向是怎麼樣的。

他說，「而我們對於寵物的政策是『終養不棄養』」，「有很多合法的業者，能夠幫大家照顧好，要購買一定要找合法的業者，合法的服務，這樣好不好？」