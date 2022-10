美台商業協會(USTBC)今天表示,美國政府正在考慮一項與台灣聯合生產武器的計畫,目的在於加速武器移交,強化台灣對中國的嚇阻力。

日經亞洲(Nikkei Asia)稍早時引述3名熟悉內情的人士報導,美國總統拜登的政府正在考慮一項與台灣聯合生產武器的計畫,目的在於提升美國設計武器的產能、加速移交,以及強化對中國的嚇阻力。

據報導,一名直接知悉拜登政府內部商議狀況的消息人士坦言,台美聯合生產武器已展開初步討論。模式可能是由美國國防公司提供技術、在台灣製造武器,或是在美國運用台製零組件製造武器。

路透社報導,美台商會會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)談及上述計畫時表示:「這正處於程序的開始階段。」美台商會為遊說團體,成員中有許多美國國防承包商。

韓儒伯指出,尚未確定哪些武器將被視為此項計畫的一部分,但可能著重於提供台灣更多軍需品,以及飛彈科技。

但韓儒伯也警告,任何這類動作都須武器製造商向美國國務院及國防部取得共同生產許可。他還說,美國政府內部可能會反對核發共同生產許可,因為對向外國平台批准關鍵科技一事感到不安。

韓儒伯告訴路透社:「這是拼圖其中一塊,並非要扭轉情勢(It's a piece of the puzzle, not a game changer)。」

美國國務院一名發言人被問及此事時表示:「美國正在考慮所有的選項,以確保迅速將防禦能力移交給台灣。」

這名發言人指稱:「美國透過對外軍售(Foreign Military Sales)及直接商業銷售(Direct Commercial Sale)迅速提供台灣防禦性武器並維持,對台灣的安全至關重要,我們將繼續與產業合作,支持該項目標。」(譯者:陳正健)1111020