美國國債殖利率飆升，加劇了市場對於經濟陷入衰退的擔憂，並抵消了強勁企業財報帶來的利多，美國股市3大指數今天收跌，結束過去兩天的反彈漲勢。

道瓊工業指數下跌99.99點或0.33%，收30423.81點。

標準普爾指數下挫24.82點或0.67%，收3695.16點。

那斯達克指數挫跌91.89點或0.85%，收10680.51點。

但費城半導體指數上揚16.79點或0.76%，收2237.74點。（譯者：陳正健）1111020