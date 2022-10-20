美國國債殖利率飆升，加劇了市場對於經濟陷入衰退的擔憂，並抵消了強勁企業財報帶來的利多，美國股市3大指數今天收跌，結束過去兩天的反彈漲勢。
道瓊工業指數下跌99.99點或0.33%，收30423.81點。
標準普爾指數下挫24.82點或0.67%，收3695.16點。
那斯達克指數挫跌91.89點或0.85%，收10680.51點。
但費城半導體指數上揚16.79點或0.76%，收2237.74點。（譯者：陳正健）1111020
美國國債殖利率飆升，加劇了市場對於經濟陷入衰退的擔憂，並抵消了強勁企業財報帶來的利多，美國股市3大指數今天收跌，結束過去兩天的反彈漲勢。
道瓊工業指數下跌99.99點或0.33%，收30423.81點。
標準普爾指數下挫24.82點或0.67%，收3695.16點。
那斯達克指數挫跌91.89點或0.85%，收10680.51點。
但費城半導體指數上揚16.79點或0.76%，收2237.74點。（譯者：陳正健）1111020
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