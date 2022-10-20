隔行如隔山，就算在拿手領域如魚得水，換個行業後都必須歸零從頭學起。就有一名國立電機系畢業的網友表示自己想要從事科技業，也錄取上四大(台大、清大、交大、成大)通訊所，但又擔心自己已32歲，畢業恐怕即失業，PO文詢問自己到底該不該去讀，引發鄉民討論。

原PO在PTT科技版PO文詢問「30歲後讀研究所的價值？」，他表示自己今年已經32歲，是國立電機系畢業，但想轉換跑道去從事科技業，只求混口飯吃，也順利錄取了四大通訊研究所，但由於自己沒有相關工作經驗，若順利畢業屆時也34歲了，擔心到時沒有科技業會想收他，因此求助科技人們「這樣我還有去念的價值嗎？」

求救文PO出後引發鄉民熱議，不少過來人看到通訊所後認為沒有必要去念：「念通訊所跟科技業沒啥關聯」、「要就努力上電子，而不是念個不上不下的通訊」、「學士畢業十年還沒工作經驗，其實也沒差了」、「問學歷的價值不如問你自己的價值在哪，感覺你沒有一個明確目標」、「要念就選IC相關，之後瞄準IC設計業」、「到時候面試被問沒有工作經歷會比較尷尬」。

但也有許多人持正面態度鼓勵原PO，認為該去嘗試，畢竟2年眨眼就過：「推薦去念，台清交學歷就是在那，拿到手之後更好談條件」、「30歲不嫌晚，在職專班更多超過34歲的」、「四大畢業面試官一定優先考慮啦，不用想太多」、「2年工作經驗+大學畢業vs零工作經驗但四大碩士，我是主管會選後者就是」、「學歷是很多公司門檻，有碩士待遇絕對比較好」。