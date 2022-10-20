台北市長選舉，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊呈現三腳督戰局。根據《震傳媒》19日公布的台北市長選戰最新民調，蔣萬安為31.3 %、黃珊珊26.2 %、陳時中23.4 %；另外，《美麗島電子報》日前曝光的台北市長民調，蔣萬安29.6％，黃珊珊28.1％、陳時中27.8％。媒體人吳子嘉認為，就算蔣萬安、黃珊珊打平，陳時中也沒有機會，因為他是第三名。

吳子嘉19日在《關鍵時刻》節目中表示，《震傳媒》蔣萬安跟黃珊珊的民調，跟日前《美麗島電子報》公布的北市長民調相比，都在誤差範圍內，並沒有很大的變化。比較有大變化的是陳時中，他從27.8%降到23.4%，太概差了4個百分點；可是以陳時中跟蔣萬安的差距來看，就差了7個百分點。

吳子嘉分析指出，陳時中跟蔣萬安的支持度中，有政黨基本盤，就是在50歲以上的年齡層，都相當穩定。可是蔣萬安拿到國民黨的支持者大概81%左右，但陳時中在民進黨的支持度卻只拿71%，民進黨的淺綠大概跑去黃珊珊那邊了，因為有所謂的第二選擇。

吳子嘉認為，黃珊珊的年輕人支持度是陳時中的1倍，而黃珊珊的得票率不會高到26.3%，會低一點點。因此，黃珊珊要像2014年台北市長選戰時的柯P一樣 ，把整個選戰熱情炒作起來，然後吸綠票進來，這樣黃珊珊就會大勝，因為黃珊珊的基礎是在年輕票，年輕票像火一樣很容易往上堆高點燃，年輕人一衝動，就會跑回家投票了。

吳子嘉覺得，陳時中不可能把聲勢拉起來，因為沒有魅力，而且年齡太大了，很難燒起台北市年輕人之火，就算黃珊珊跟蔣萬安兩人互相打平，他也沒有機會，還是輸，因為他是第三名。