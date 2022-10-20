節目《生活整理師》讓生活整理大師陪你斷捨離、重整生活，每集主持人卡諾婭拜訪不同家庭，找出他們住家凌亂的問題，並透過收納專家娜塔莉與木匠尚恩的協助，重新規劃並整理居家環境，在一週內幫助這些家庭找回生活品質。這個夢幻團隊先進入客戶家中實際查看，透過與客戶對談找出家裡凌亂的原因。

《生活整理師》》讓生活整理大師陪你斷捨離、重整生活。（TLC旅遊生活頻道提供）

接著團隊把家中物品集中放到一個倉庫，帶著客戶一起斷捨離，檢視並整理，再重新規劃收納進屋子裡。過程中不難發現，生活空間與心理層面有緊密關聯，有時人們因為缺乏安全感，或是原生家庭造成的原因，導致無法妥善打理居家空間，這些整理師該怎麼突破客戶心房，正視自己的問題。

首集，卡諾婭一行人來到莎拉及班的家，他們有一個9歲的兒子與即將滿1歲的女兒，一起住在三房的屋子裡，然而屋內堆滿雜物，櫃子閒置沒有好好運用，孩子沒有玩耍的空間，丈夫表示家裡太亂了，一家人比較喜歡出門。團隊發現主臥室絲毫感覺不到夫妻的連結，而孩子的臥室卻有女主人物品，原來莎拉與孩子一起睡在這裡的上下舖，收納專家娜塔莉認為這樣的居住環境，家庭關係會變得很脆弱。

客戶班與莎拉的家堆滿雜物，嚴重影響生活。（TLC旅遊生活頻道提供）

生活整理師查看客戶家，房子出入口寸步難行。（TLC旅遊生活頻道提供）

不僅如此，家裡有很多小孩物品，還掛著價格標籤的衣服及各種尺寸的同款鞋子，因為莎拉想替孩子準備好將來的衣物，娜塔莉發現莎拉的情況是心理因素造成的，她努力開導並提醒莎拉，比起擔心未來的物資，應該先重視孩子的身心靈健康，好好整頓居家空間，建立「重質不重量」的觀念。團隊把家中所有物品集中在一個倉庫，同時分門別類，讓屋主看看自己有多少重複的東西，卡諾婭一邊協助他們快速做決定，把物品回收、販售或捐贈，讓舊愛獲得新生命。

家中小孩只能在雜物之間玩耍，也沒有舒適的遊樂空間。（TLC旅遊生活頻道提供）

與此同時，娜塔莉與木匠尚恩忙著重整屋子裡的每個空間，包括打造全新鞋櫃、把班的物品回歸到主臥室、幫莎拉製作一個專屬梳妝台等。至於第3個房間，原本是班的私人電玩間與模型收藏室，木匠尚恩大展身手改造，變成2位小朋友的專屬空間，哥哥有書桌可以好好讀書，妹妹可以安心玩樂，幫一家人找回各自在家中的歸屬感。《生活整理師》下周一（24日）起，每星期一晚間10點在TLC旅遊生活頻道播出。