繼台北市信義計畫區「陶朱隱園」之後，「威京小沈」威京總部集團主席沈慶京親自督軍操盤的另一大作「京華廣場」頂級辦公園區，今（19）日正式動工，產品規劃內容首度對外曝光，其中「五大亮點」、「五大標章」，在小沈委由李祖原大師規劃下，可望顛覆辦公市場！預計2023年第一季，有機會對外潛銷。

每每不出手則已、一出手則一鳴驚人的沈慶京，將從頂級住宅市場，首度跨足頂級辦公市場，最新力作，即位於市民大道的原京華城購物中心舊址基地上的「京華廣場」頂級辦公園區。

不斷在創新，總是超前數十年部署的沈慶京，也首度對外分享，在競爭激烈的辦公市場上，「京華廣場」園區的「五大亮點」。

沈慶京表示，「京華廣場」將規劃為四大棟地上19樓、地下7層的頂級A+級商辦大樓，總樓地板面積約6.5萬坪，最獨樹一幟之處，首先，層層種樹，是全球第一座高樓層帷幕綠建築，同時更在部分樓層，設置綠化SKY PARK浮島公園，整體綠覆蓋率將達到市府規定的兩倍，呈現「都市立體森林」，除可有效吸碳、抗暖，降低碳排放量之外，更延續「陶朱隱園」的公益精神，為地球社會節碳、抗暖盡一份力。

沈慶京表示，第二，室內天花板以下淨高三米，近500坪挑高無柱大跨距的辦公場域空間，可一覽無遺陽台植栽景觀，無敵視野。 張嘉文表示，在辦公空間的長項邊，最長80米都可達到無柱設計，不論隔間、減少柱子佔用空間，都相當有效益，傳統辦公室光是一根柱子就至少1.2X1.2公尺，往往造成死角、更不好隔間，因此「京華廣場」大膽採用無柱設計，未來辦公室完間運用效益高，隔間靈活度更高。

第三，沈慶京表示，在「與疫情共存」的時代，大尺度陽台，可運用拉門，引進室外新鮮空氣，造成快速換氣、對流，這也是一般傳統辦公室沒有思考到創意重點。

第四，導入BIM建築資訊模型（Building Information Modeling），BIM技術可以提高生產效率、以及縮短工期，最大範圍內實現資源合理運用，大幅減少施工期的排碳量，同時結合FM設施管理（Facility Management）打造房地產科技(PropTech)新觀念。

第五，有公司的地方就有人吵架，同事之間難免會意見不合，爭到臉紅脖子粗，而京華廣場規劃有3米寬的多功能大陽台，可以創造出會議功能，來這邊解決，更能塑造休閒氛圍，提高工作效率、化解工作的高壓、緊繃感，並能對流換氣，維護園區辦公人員的健康。

除了上述「五大亮點」之外，張嘉文也指出，「京華廣場」更訂出目標，計劃取得取得五大認證標章，包括：LEED能源與環境設計領導認證白金級、WELL健康建築標準白金級、智慧建築鑽石級、綠建築鑽石級、耐震標章，全面拉高規格，打造頂級辦公園區新標竿。

台北市長柯文哲也期待，未來「京華廣場」園區興建完成之後，將會是「陶朱隱園」的再放大版，再度成為台北市的新地標建築。沈慶京強調，他的初心，正是提倡減碳抗暖化。

沈慶京表示，在12年前，大概是2004年，發生南海大海嘯時，就非常感慨而且憂心，地球氣候變遷傷害太大，所以他希望，要為減少碳排盡一份心力。因此，威京總部集團開始積極總動員！推動在高樓種樹的潮流，把平面森林立體化，同時美化市容景觀。

他表示：「我還是不忘初衷，抱著回饋社會的想法，承襲陶朱隱園的高樓各樓層種樹吸碳理念，把「吸碳一小步、抗暖一大步」的天下公益，落實到京華廣場商辦園區，希望能成為全世界首座以高層帷幕大樓，設有陽台種樹理念，致力於吸碳抗暖的商辦園區上，創造對地球社會更大的被利用價值。」