新北市泰山區明志路一段一處店家前今（20）日凌晨0時許傳出一起命案，一名剛出獄的連姓男子因暫時借住在昔日陳姓獄友住處，未料卻遭到陳男碎念「連碗都不洗」，引起雙方口角，連嫌一怒下當街持刀砍傷陳男，導致陳男當場失去意識，送醫急救後仍宣告不治，警方於案發後2小時內在五股區水碓路將連嫌緝捕歸案，詳細案情仍待警方調查釐清，全案偵詢後將依殺人罪移送法辦。
經警方了解，死者陳男（67年次）與犯嫌連男（67年次）為朋友及室友關係，二人因生活習慣不同發生爭執，陳男晚間先是於通訊軟體向連嫌抱怨，兩人相約今日凌晨於明志路一段一處店家前談判，怎料陳男竟持甩棍前往並與連嫌發生扭打，過程中連嫌持刀砍傷陳男，導致陳男當場失去意識，送醫急救後仍宣告不治，連嫌作案後隨即逃離現場。
案發後林口警分局火速到場拉起封鎖線保全相關跡證，並進行勘察採驗，現場查扣一把疑似犯嫌作案用的刀械，隨即組成專案小組，迅速調閱監視器及釐清案情，鎖定連嫌後沿線追緝，案發後於2小時內在五股區水碓路將連嫌緝捕歸案，詳細案情仍待警方調查釐清，全案偵詢後將依殺人罪移送法辦。
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