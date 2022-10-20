李姓知名音樂家控訴已婚蔣姓男子與他的妻子黃女發生性關係，提告求償後，蔣男遭判賠償60萬元確定，蔣妻也提告向黃女求償，但黃女辯稱與蔣男到汽車旅館是因自己患了「斯德哥爾摩症候群」，台灣高等法院不採信她的辯詞，判她須賠償蔣妻60萬元確定。

蔣妻提告指控，2018年至2020年間，黃女與蔣男有逾越一般男女正常友誼之親密交往行為，嚴重破壞她之婚姻生活圓滿安全幸福，不法侵害她基於配偶關係之身分法益，請求法院判令黃女賠償120萬元。

黃女辯稱，與蔣男在親子社團認識，她不清楚蔣男有無婚姻關係，蔣主動示好她一再拒絕，後來蔣男性侵害，且持照片、信件要挾，強迫她視訊，她因「斯德哥爾摩症候群」而對蔣男心生同情，並無侵害蔣妻的配偶身分法益。

高院駁回黃女上訴，認為她不能證明其有受蔣強迫之情事，也未提出其有確診「斯德哥爾摩症候群」並進行諮商或心理治療之相關證明，自難採信其此部分抗辯為真，判她須賠償蔣妻60萬元確定。