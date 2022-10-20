羅智強子弟兵、國民黨台北市議員候選人楊植斗。（圖／取自楊植斗臉書）

民進黨台北市長候選人陳時中遭爆，16日晚間赴內湖區勘災，座車三度違規迴轉、違停佔用公車停靠站、闖紅燈，遭各界撻伐。國民黨台北市前議員羅智強子弟兵楊植斗表示，陳勘災搶快連續違規及陳團隊心腹餐敘，都剛好被拍下畫面，可見綠營應有內鬼；至於其目的，便得去思考陳民調若崩盤，誰會是最大的得利者？令人「細思極恐」。

楊植斗昨（19）日在臉書發文指出，陳時中勘災搶快大違規，是誰那麼專業，一路尾隨陳時中，還細數違規停公車候車區的時間？這位爆料人，若不是專業的狗仔，再不然就是陳團隊的內鬼。

楊植斗進一步指出，陳時中被爆違規後，員警的密錄器被洗得一乾二淨。現在又有人爆料，事發轄區的內湖分局長跟操盤陳選戰的英系大將洪耀福、黃承國餐敘，連照片都被清楚的拍下來，內湖分局長是否受到民進黨的壓力才會有影像消失的情況發生？而這張照片，若不是餐廳的員工，就是密切的關係人。

對此，楊植斗忍不住直呼「細思極恐」，並質疑內鬼的目的是什麼？楊強調，要探討這個問題，就必須想到一個最重要的問題：「陳時中的民調若崩盤，誰會是最大的得利者？」

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！