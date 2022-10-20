年輕人對於高端戰士赴日補打疫苗的看法。(取自中天新聞)

日本開放自由行，但未將高端疫苗納為入境認可的疫苗廠牌名單中，導致台灣民眾赴日須自費取得核酸檢測（PCR）證明，惹民怨；疫情指揮中心昨(19日)宣布，已接種高端、欲赴日的民眾可補打其他廠牌疫苗。對此，《盧秀芳中天辣晚報》昨到信義區街頭進行訪問，結果有年輕人表示，「我跟你講真的氣死，因為那時候我朋友被政府洗腦去打得，好像國家叫我們幹嘛，不能相信耶」。

衛福部19日指出，接種高端疫苗需出國之民眾，可依欲入境國家之查驗需求(包含登機/入境限制、豁免檢疫/隔離措施或取代檢驗陰性證明等)，於出具相關證明文件(例如電子機票或就學/工作證明等)後，接種1至3劑我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。

《盧秀芳中天辣晚報》昨派出辮子妹到信義區街頭詢問民眾，「打高端無法赴日，補打疫苗方案出爐，你覺得？」有民眾認為「（高端戰士）他真心有台灣價值的話，不要出國不就好了」、「就很怪，等於前面三劑白打」。

另外，有年輕人則說「還好我沒有打高端」、「哈哈哈就白忙一場」、「不要去日本玩吧」、「就很衰」、「就很糟糕」。