半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）公布2022年第三季財報，受惠訂單再創新高，營運表現優於財測，稅後淨利17.01億歐元、每股盈餘4.29歐元。展望本季，公司預期營收將續升至61～66億歐元，且美國出口管制禁令初估對明年出貨計畫的直接影響有限。

ASML第三季合併營收57.78億歐元，季增6.39％、年增10.25％。毛利率51.83％，優於第二季49.07％及去年同期51.73％，營益率33.56％，優於第二季33.56％、低於去年同期36.62％。稅後淨利17.01億歐元，季增達20.55％、但年減2.24％，每股盈餘4.29歐元。

ASML先前預期第三季合併營收約51～54億歐元，毛利率落於49～50％，實際表現優於財測。公司表示，第三季訂單金額再創89億歐元新高，包括38億歐元的極紫外光系統（EUV）0.33及0.55 NA系統訂單。

展望第四季，ASML預期合併營收約61～66億歐元，季增5.6～14.2％、年增22.3～32.4％，毛利率降至約49％。以中間值估算，全年營收為211億歐元、年增13.4％，毛利率近50％，今年因「快速出貨」而遞延至明年認列的營收約22億歐元。

ASML總裁暨執行長溫彼得（Peter Wennink）表示，由於通膨、消費者信心、經濟衰退風險等全球總體經濟隱憂，造成市場存在不確定性，公司觀察到各市場出現不同需求動能，但對公司設備整體需求仍然強勁，使第三季營運優於財測、訂單亦再創新高。

對於美國商務部近期公布最新出口管制法規，溫彼得表示ASML持續評估並遵守相關法規。根據初步評估，新的限制不影響ASML從荷蘭出口微影設備，對ASML明年整體出貨計畫的直接影響預計亦有限。