遠東銀(2845)19日召開線上法說，在資產品質改善及費用樽節奏效下，2022年前三季自結稅前淨利年增15.6％，為近3年同期高點。遠東銀表示，完成現增有助支撐總資產、業務規模、盈餘表現表現，長期穩健成長策略不變，預期總資產規模至2026年可望達1兆元。

遠東銀2022年上半年合併淨收益54.91億元、年減1.62％，為近4年同期低點，但受惠提存費用年減達51.08％、降至近3年同期低點，使稅後淨利16.49億元、年增達13.83％，登近3年同期高點，每股盈餘（EPS）0.47元。總資產升至7590億元、年增8.5％。

遠東銀代理發言人周心華表示，上半年受惠升息帶來利差擴大，使利息淨收益34.21億元、年增8.34％，惟高通膨及升息效應造成資本市場波動，財富管理業務減少使手續費淨收益14.68億元、年減達11.09％，為近5年同期低點，將全力平衡資本市場波動衝擊。

遠東銀上半年放款餘額4440億元、年增5.4％，存款餘額6270億元、年增7.4％。資產品質持續改善，逾放比降至0.23％，逾放覆蓋率升至568％，已大致恢復過往水準，放款覆蓋率持平1.32％。淨利差自1.01％升至1.08％，存放利差自1.36％升至1.45％。

遠東銀前三季自結合併淨收益83.58億元、年減0.38％，稅前淨利28.91億元、仍年增達15.6％，為近3年同期高點。周心華表示，雖然9月股債市相當動盪，但遠東銀前三季淨收益仍大致維持平穩，配合致力樽節費用、壞帳控制得宜，使獲利仍維持雙位數成長佳績。

遠東銀上半年個體資本適足率降至13.41％、第一類資本適足率降至10.46％。為充實營運資金、強化資本結構並提升資本適足率（BIS），遠東銀辦理現增發行普通股50萬張，每股認購價9.62元、實收金額48.1億元已全數收足股款，並訂5日為現增基準日。

周心華表示，完成增資有助改善個體資本適足率、普通股股權比率，將分別自13.41％、9.85％提升至14.42％、10.86%，淨值亦自480億元提升至530億元，財務表現提升將有助支撐遠東銀總資產、業務規模、盈餘表現維持穩健成長。

遠東銀2016～2021年整體營運維持穩健成長，總資產年複合成長率（CAGR）為5.2％、存款年複合成長率6％、放款年複合成長率3％。周心華表示，遠東銀維持長期穩健成長策略不變，預期至總資產規模至2026年可望達1兆元。