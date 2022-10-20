天成飯店集團看好台灣觀光業後市，近年以集團化、多品牌策略持續拓點，近期斥資億元於桃園打造全新豪華露營體驗品牌「朋趣」，搶攻高檔露營商機，並分別攜手鳳凰(5706)及中華郵政，於小琉球及台中七期打造新據點，預期將在明年及2024年中開幕，

天成飯店集團自1979年開出「台北天成大飯店」起家，2011年整合各館營運，朝向兼具籌設規畫、開放加盟及經營管理的多角化方向發展，並規畫出全新品牌架構，以頂級奢華、精緻體驗、城市經典、客製設計、跨界精品、特色精選6個品牌系列滿足全客群市場。

天成飯店集團目前擁有台北天成大飯店、台北花園大酒店、世貿國際會館，桃園高爾夫俱樂部、悅華大酒店、朋趣，瑞穗天合國際觀光酒店，以及「天成文旅」蜂巢、華山町、繪日之丘等營運據點，加計籌備中的2個據點，共有15個品牌、11個館別及1個高爾夫球場。

隨著13日放寬邊境管制、重新迎接國際旅客來台觀光，天成飯店集團除積極提升飯店軟硬體設施，亦重新檢視串接國外訂房平台與旅行社等通路，預期可帶動位於台北的台北天成大飯店、台北花園大飯店及「天成文旅」蜂巢、華山町等4據點的平均房價及住房率提升。

而天成飯店集團看好高端露營商機，斥資億元於桃園打造豪華露營品牌「朋趣」，全區預計可達30部露營車，並結合旗下高爾夫球主題，積極拓展戶外旅遊市場客群，致力打造奢華度假，提供消費者便利舒適，且親近大自然的旅遊體驗。

「朋趣」提供豐富多元化的設施服務，包括三區27洞國際標準的高爾夫球場、VR高爾夫體驗、迷你高爾夫，戶外童樂園等遊樂設施，未來將積極深耕香港、日本等海外市場，並包裝結合台北都會旅遊體驗專案，首年營運目標平均住房率達80％、平均房價達1.1萬元。

同時，天成飯店集團亦積極籌備新據點，與鳳凰旅遊於屏東小琉球打造「天成文旅-曉琉球」，以「映山海、逐天光」為主題，規畫75間客房、1間餐廳及無邊際泳池等設施，將採一泊二食專案方式銷售，預計明年開幕迎賓，目標平均房價上看8000元。

此外，天成飯店集團亦攜手中華郵政，於台中七期打造全新精品飯店品牌「天成丰閣-樂捷」，將飯店與精品交織融合，創造1+1大於2的新旅行風格生活價值。飯店規畫152間房、2間餐廳與1個多功能宴會廳，預計2024年中開幕迎賓，平均房價目標訂為5000元。