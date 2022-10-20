「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」暨「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」將於今(2022年)年10月26日至10月28日在南港展覽1館展出。自10月13日起台灣針對國外入境旅客的檢疫規定鬆綁，由外貿協會主辦的這場台灣最專業電子產業盛會將預計吸引大批國際買主以及國際媒體參加，目前已有超過300名國外買主登記參觀，日本及韓國媒體也將於疫後首度來台採訪報導。展覽規模成長50%，將展出先進電子零組件及儀器設備。

本屆展覽主軸為「Creating a new era with advanced electronics」，展出先進電子零組件及儀器設備，透過本次展覽展示台灣電子產業生態系面貌及前瞻趨勢，共創下一個世代的電子產業高峰。

因為疫情、通貨膨脹以及世界總體經濟的不確定性，讓所有企業先進對未來經濟展望相較保守，但是本屆TAITRONICS及AIoT Taiwan展卻逆勢成長，展覽規模較上屆成長50%，顯示台灣電子產業對本展覽以及電子產業深具信心。

聚焦元宇宙與AIoT，帶來全新數位體驗與創新應用。本次展覽與北科大元宇宙XR研發中心合作，將展出多項元宇宙應用科技，包含虛擬拳擊訓練機、銀髮組復健及和緩運動器還有甫於加拿大奪得大獎的多元宇宙穿越創作機將展出，除期待能與展覽期間獲得廠商青睞商業轉移外，也透過作品具體展現元宇宙的多樣應用。

為了加強國內業者與國際鏈結及掌握AIoT先進技術，主辦單位舉辦「AIoT應用論壇」，邀請國內外相關企業代表同台深入探討AIoT科技在現代化生產流程中所造成的影響，以及次世代通訊的發展，是今年最不可錯過的科技知識饗宴。

今年電子與AIoT展為國門解封後第一個電子專業展，將吸引來自全球的買主及媒體參觀，目前前五大買主預登國家為泰國、巴西、大陸、日本及印度，重量級買主包含土耳其第一大電子品牌Arcelik，加拿大最大專業電子零組件通路商Future Electronics，與日本知名軟銀集團旗下專精AI技術的Japan Computer Vision公司等。

2022年「台北國際電子產業科技展」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展」再度攜手「台灣電路板產業國際展覽會」(TPCA Show Taipei)持續以電子聯展形式同期展出，共有600家廠商參展，共使用1600個攤位，展出台灣電子產業上下游供應鏈，也是全台唯一一站式可以購足電子零組件的專業展覽會。