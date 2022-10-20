台灣國際智慧能源週Energy Taiwan揭開序幕，「風力能源展」中指標國際開發商沃旭能源是第五年參加，此次展出主要是過去一年在台灣疫情影響下，全力推動大彰化東南及西南第一階段風場建置的成果，目前風場建置的情況，大致還算順利，已經進入到推進最後部分的風機安裝，希望在明年能全部完工，預計完工時可以提供百萬家庭所需的用電量。而這次的展出還有另一個重點，也就是希望離岸風電的建置可以跟海洋生態取得平衡。

由外貿協會及SEMI共同主辦的「台灣國際智慧能源週Energy Taiwan」周三於台北南港展覽1館盛大開展，今年Energy Taiwan首次串連「太陽光電展」、「風力能源展」、「智慧儲能應用展」、「多元創能展」及「淨零永續展」五展，共有240家廠商使用1000個攤位，規模達歷年新高，年成長43%，為台灣最具規模的再生能源及淨零永續國際商展平台，以全新樣貌帶領業者探索零碳新商機。

「風力能源展」中指標國際開發商沃旭能源董事長汪欣潔指出：「離岸風電已成為全球能源轉型不可或缺的角色，台灣因擁有絕佳的天然風場優勢，是沃旭能源跨足亞太地區首個市場。沃旭正全力興建大彰化東南及西南第一階段離岸風場，為台灣實現能源轉型做出貢獻。日前啟用的沃旭能源台灣離岸風場運維中心，是在歐洲以外首座運維中心，也是對台灣市場的指標性投資，展現沃旭長期深耕台灣的承諾。」

汪欣潔也提到：「對抗氣候變遷減碳已是全球共識，面對全球低碳經濟架構的來臨，台灣已提出2050淨零轉型目標與路徑，再生能源尤其是離岸風電的建置成為達成此目標的關鍵。因此，台灣需要加速綠能建置與健全離岸風電發展，導入具投資誘因的政策資源，提出符合未來產業趨勢的政策措施，以加速落實能源轉型與永續發展。台灣首座大規模風場-大彰化東南及西南第一階段離岸風場即將邁入完工階段並展開長達25-30年的風場運維作業，沃旭將持續攜手在地夥伴推動離岸風電發展、為在地社區創造長期價值，在台灣邁向淨零轉型的道路上，我們的努力只是剛開始。

汪欣潔說明，沃旭今年是第五年參加台灣國際智慧能源周展出，此次展出主要是過去一年在台灣疫情影響下，全力推動大彰化東南及西南第一階段風場建置的成果，目前風場建置的情況，大致還算順利，已經進入到推進最後部分的風機安裝，希望在明年能全部完工，預計完工時可以提供百萬家庭所需的用電量。而這次的展出還有另一個重點，也就是希望離岸風電的建置可以跟海洋生態取得平衡，所以沃旭會展出台灣彰化外海的風場裡面所在進行的珊瑚育生可行性的研究，這概念就是把珊瑚放在一個沙網，然後把沙網放在水下風機的基礎上，希望台灣原生地珊瑚可以在水下基礎能夠群聚發展得很好，目前這僅是個示範性計畫，若順利成功，也會考慮在風場的其他範圍裡面做進一步實驗，並且也能夠與產業先進、同業夥伴來分享這個實驗研究的結果。

離岸風電區塊開發選商作業已在9月30日傍晚6點截止。最終統計，共有CIP、上緯新能源SRE、天豐、台亞、JERA及Corio、北陸等開發團隊，遞出11個風場申請案，將爭奪2026年及2027年兩年的3GW裝置容量，選商結果最快將在11月底公布。而過去參與離岸風電態度相當積極的沃旭能源並未參與該次申請案，汪欣潔也再次表示，必須對我們標案負責，看是否能如期如質如預算完工，若評估2026、2027年是有很大風險做不到這件事，那就必須做出負責任的決定，因為對我們而言，並非競標贏了就完成了，而是要一直到蓋好風場，還有發電順利且負責生命週期的運轉，這樣才是所謂的企業負責任，然如果我們認知到蓋好有相當大的不確定性和風險，還是得很誠實面對這個答案，雖然的決定是痛苦的，因為已經準備了很久。最主要的是競標規則的挑戰，已找各種解決方法，但高通膨等都有很大的影響。

沒辦法參與投標今年的離岸風電區塊開發就先岸上觀察，至於何時進去，公司尚未定案，也不確定明年遊戲規則是否一樣，且也要觀察利率環境、通膨，如去年8月當時通膨也沒有現今嚴重，外在環境、市場變化均是需要衡量，只能做到最大努力。沃旭現階段全力推動2018大彰化西南第二階段、西北離岸風場920MW，預計2025年完工。

董事長汪欣潔於展前記者會也分享未來國際趨勢與挑戰，國外案場的規模均相對比較大，大規模案場會吸引較多供應鏈資源，如人力、資源、資金、船舶等，供應商的資源焦點可能容易會移到更大的案場，將來全球「單一風場」規模會愈來愈大、是台灣需要共同解決且面對的挑戰。