國產高端疫苗不被日本承認，接種高端的民眾若要去日本，就必須自費3500元做PCR檢測，疫情指揮中心昨宣布，打高端者如有出國需求，提出相關證明文件，可接種其他廠牌疫苗，除了莫德納次世代疫苗只能做為追加劑外，有4款疫苗可選擇，包括AZ、莫德納、輝瑞／BNT及Novavax，兩劑間隔最短28天，指揮中心估計需要補打的人數介於30萬至100萬人之間，《中時新聞網》整理6大QA，讓你一次看懂。

指揮中心昨日公布打高端者的補打條件。（圖／指揮中心提供）

一、補打條件有哪些？

接種高端疫苗需出國的民眾，可依入境國家的查驗需求，包含登機／入境限制、豁免檢疫／隔離措施或取代檢驗陰性證明等，出示相關證明文件，如電子機票或就學／工作證明等，可接種1至3劑我國核准專案輸入的新冠疫苗。

二、接種劑次與間隔？

接種高端疫苗以外廠牌的第1、2劑視為基礎劑，需與前一劑間隔4周（28天）以上；高端疫苗以外廠牌之第3劑視為追加劑，需與前一劑間隔至少12周（84天）。

三、補打有哪些疫苗可選？

疫情指揮官王必勝表示，補打並非只能選和高端同為次蛋白疫苗的Novavax，AZ、莫德納、輝瑞／BNT也能接種，唯獨莫德納次世代疫苗只能當作追加劑使用。

四、大約有多少人會補打？

王必勝指出，我國有100萬人第一劑接種高端，有30多萬人三劑都打高端，估計需要補打的族群，可能介於30萬至100萬人之間。

五、打高端加上補打的疫苗，最多打到6劑，對健康有影響嗎？

王必勝說，所有決策都是經過預防接種諮詢委員會（ACIP）委員同意通過，且過去在開放赴美民眾補打時就有討論，如今只是將適用範圍擴大。

六、未來還會再開放高端給一般民眾接種？

王必勝表示，高端疫苗的緊急使用授權（EUA）仍然有效，有需要的民眾還是可以施打。