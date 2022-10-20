欲爭取連任的新北市長侯友宜民調目前仍持續領先，其行事作風備受好評，更被評估恐贏民進黨新北市長參選人林佳龍40萬票。資深媒體人韋安今(20)日提及一名新北市前官員對侯的觀察，並認為這就是侯能「把事做好」的關鍵秘密。

韋安今在臉書撰寫「侯友宜能『把事做好』的關鍵秘密！」一文，透露有一位在新北市待過3年的前官員說，以該位官員的觀察，市政問題有責任時，侯總會一肩承擔，不會推給基層同仁。

對此，韋安也有感而發表示，侯友宜是個自我要求和自律到近乎苛求的人，做事力求完美，每天自己睡不到5小時，5點左右就起床。有時3、4點發生火災或公安意外，都會第一時間趕到現場處理，團隊們要跟得上他的節奏，在侯下面做事並不輕鬆。

不過，韋安透露，侯友宜也是個充滿「人味」和「義氣」的人，注重團體戰、組織戰，不僅市府員工和局處長是他的團隊，連新北29個區的區長，1千多名里長，都以一起打拚的兄弟相待。為了維護團隊精神，侯不僅要帶頭做，也要有擔當，承受一切壓力和扛責任，讓他口中的「大部隊」後顧無憂。

然而，難免遇到一些政治攻防時，韋安說，侯友宜從來不會「切割」，讓下面的人獨自面對，或是「犧牲」下屬來「自保」，只要大家目標正確、依據行事，所有的事情，都可以放手大膽地去做，這也是為什麼，侯主政新北4年不到，每個局處也都在急行軍般地認真做事，繳出那麼多亮眼政績。「帶人、帶心、扛責任」韋安大讚侯友宜展現的Guts，能讓部屬總是朝前看，往前走，一起追求「好好做事」的成就和榮耀感。