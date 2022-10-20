日本高人氣女團「BABY TO KISS」成員野田仁美，過去宣布身體不適，停止活動近一年的時間。近日，她突在推特上更新現況，曬出幾張和女娃的合照，並發出聲明表示「我現在有一個7個月大的女兒。」

據日媒《YAHOO!JAPAN》報導中指出，自2021年以來，野田仁美以身體不適為由，一直處於暫停活動的狀態，就連推特、IG等社群帳號也甚少有動靜，直到今年10月17日才有更新，除了推特帳號名稱改為「有孩子的傳奇女人」外，還曬出幾張與女娃的合照，配文表示：「其實我正獨自撫養一個7個月大的女兒！」

野田仁美坦言，由於各種因素的關係，目前正獨自撫養孩子，但在親戚朋友的幫忙下，她並未覺得撫養孩子是一件痛苦的事，疑似成為單親媽。此外她也提到，對於粉絲和所有支持她的人，她感到非常抱歉，「我可能背叛了所有支持我的人，真的對不起。」但她強調會以積極、樂觀的態度來應對未來的發展。今後的活動也將會透過官方社群平台向大家告知。

貼文一出震撼一票網友，許多人這時才明白之前她暫停活動的原因，表示「我很驚訝，但肯定有很多麻煩需要面對」、「原來她消失的原因是去養孩子了」，然而也有粉絲留言鼓勵，「養育孩子一定是非常的困難，但是請不要太擔心，遇到困難的時候記得要依靠身邊的人」、「你的女兒和媽媽都很可愛，請盡力而為，我會為你加油。」