年底九合一選舉引發各界關注。一份最新網路民調顯示，在基隆市長看好度方面，「不知道／沒意見」這個選項竟以37.6%奪冠，勝過各政黨候選人；其次是國民黨候選人謝國樑的34.4%，第三名則為民進黨候選人蔡適應的16.1%。此調查有約6萬人參與投票，大批網友對結果感到驚訝，不少人則直言對此次基隆市長選舉的茫然。

《yahoo!新聞》自14日起針對基隆市長選情進行網路民調，截至今（20）日，已有約6萬人參與投票。在「你看好誰當選基隆市長？」這題，認為「不知道／沒意見」者高達37.6%成為「冠軍」，第二名是謝國樑的34.4%，第三名為蔡適應的16.1%，第四名為時代力量陳薇仲的8.3%，無黨籍的黃希賢則以黃希賢3.6%墊底。

針對「你認為近年來基隆市發展如何？」認為「不知道／沒意見」者再度居冠，獲得34.5%的認同度；第二名為還算好24.7%，第三名為不太好21.8%，第四名為非常不好11.7%，非常好則墊底僅獲得 7.3%認同。

此結果引發熱議，網友湧入《yahoo!新聞》臉書連結留言：「想不到冠軍竟然是『不知道／沒意見』，超傻眼！」「這結果真的超誇張，可見這些候選人讓大家多無感」、「老實說我也不知年底要投誰」、「都是一群與我無關的人」、「選舉一時，誰當選都跟我的生活沒關係」、「今年選情真的很冷，只有藍綠一直在那邊打來打去」。