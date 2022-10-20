中鴻(2014)即將開出11月內銷盤價，可望跟隨中鋼開平盤之機會增加，鋼鐵業利於匯差收益，加上關注大陸鋼價走勢與市場預期需求，評估鋼價有落底現象。鋼鐵人周三強悍護盤，中鴻本周三天已獲外資買超4452張，助陣周三量增強攻，收漲3.06%報21.9元，漲幅居族群前段班，並收復5日線、月線。

中鴻9月營收26.85億元，年減47.26%、月增16.59%，符合預期。前9月營收363.2億元，年減8.89%。原料價格的低迷及市場需求偏弱，致使營收相對弱於去年同期。法人預期，短期鋼鐵價格仍將偏弱，業者的獲利仍在下滑趨勢中。

中鋼(2002)上周先開出11月內銷盤價，產品呈現全面維持平盤，緊接河靜鋼也開出12月內銷盤價，調降熱軋主力產品，每公噸小降10美元，以因應低價進口貨鋼品入侵擾市，至於線材產品則維持平盤。令中鴻原想11月適度拉抬東南亞市場的外銷報價，而遭遇阻力，中鴻表示，只能視外銷市場、下游客戶狀況，彈性因應和調整價格。周四中鴻將開出11月內銷盤價，可望跟隨開平盤。

不過台幣大貶，鋼鐵業利於匯差收益，加上關注大陸鋼價走勢與市場預期需求，評估鋼價有落底現象，雖然第四季傳統旺季恐不妙，但後續幾年探中和、疫後需求仍可期。法人認為，目前鐵礦砂價格回落至每公噸95美元左右，原料價格的低迷是鋼價偏低的主要原因之一，大陸需求能否回升預期將是鐵礦砂價格能否反彈的關鍵因素。法人認為，中鴻目前評價並未偏低，維持中鴻中立的投資建議。