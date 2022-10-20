性感網紅長瀨昆妮，擁有亮麗外表與超兇猛的火辣身材，被網友封為「日文女神」，加上是直播主連千毅的愛將，話題性十足的她，火速在網路上打開知名度，近來到畜牧場推廣動物福利蛋的她，火辣程度依舊不減，一張在胸前「立蛋」的照片，讓不少男網友大噴鼻血。

長瀨昆妮曬出一系列到畜牧場的照片，透露自己是以動物福利蛋愛心大使身分前往，只見她雖身處養雞場內，被上百隻雞隻包圍，但依舊面不改色，專心聽著專業人員講解，此外，她也親自參與所有程序，像是親自餵雞吃飯、抓雞、學習如何挑選雞蛋等，與螢光幕前的女神模樣相差甚遠，讓網友欽佩不已。

長瀨昆妮當天雖是到畜牧場，不過裝扮依舊辣度不減，只見她穿著低胸綁帶白色比基尼，搭配緊身吊帶褲，挑選雞蛋時一個傾身，只見傲人北半球幾乎要直接彈出來，此外，還將鏡頭直接對準傲人上圍，隨著音樂上下晃動，讓網友幾乎要被震暈，接著還不忘放送福利直接在胸前「立蛋」，讓不少男網友大噴鼻血。

對此，網友紛紛留言：「女神好美喔」、「妮好棒可愛又迷人，蛋蛋都會感到幸福」、「這樣吃蛋會想到你」、「雞蛋可以夾兩顆了」、「女神我要吃中間的蛋蛋了」、「女神挑的蛋蛋比較好吃 」、「那位師傅能專心撿蛋，還真是辛苦她了」。