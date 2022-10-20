中國現代國際關係研究院軍控研究中心主任郭曉兵20日在大陸《環球時報》撰文指出，俄烏衝突以來，國際核形勢驟然緊張。核武器會不會被使用，衝突會不會升級為核戰爭，一時間成為國際關注焦點。如何應對隱約浮現的核戰爭風險？各方提出了不同方案。有的加緊傳遞核威懾訊號，北約舉行「堅定正午」核威懾演習，俄羅斯舉行「格羅姆」核演習，針鋒相對。有的試圖強化核保護傘，日本討論「核共用」，韓國熱議重新引入戰術核武器問題。五個核大國理應率先行動起來。

郭曉兵表示，面對險惡局面和國際社會期望，中國給出自己方案。17日中國裁軍大使李松在第77屆聯大第一委員會關於核裁軍問題專題發言提出，五核國應締結「互不首先使用核武器條約」，並積極推動日內瓦裁談會談判締結對無核武器國家提供「消極安全保證」（即指核武器國家承諾在任何條件或在一定條件下，不對無核武器國家使用或威脅使用核武器）的國際法律文書。

這並不是為應對當前危局臨時想出的新辦法。中國是《禁止核子擴散條約》承認的五個核武器國家裡唯一一貫堅持不首先使用核武器的國家。在1964年第一次核子試驗後，中國就鄭重承諾不首先使用核武器。在1994年第49屆聯大上，中國呼籲所有擁有核武器國家宣布無條件不首先使用核武器，立即談判並簽署互不首先使用核武器條約，保證不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。此後，中國又多次重申這一主張。由於其他核武器國家各有顧慮，相關倡議一直缺乏實質性進展。

郭曉兵稱，但當前舊話重提具有特殊且重要意義。一是它能兼顧各方關切，化解迫在眉睫的核戰爭風險。核武器國家對於核戰爭態度是都不想打核戰爭，但又怕對手先用核武器。簽訂正式條約，承諾互不首先使用能讓大家都鬆一口氣，緩解了核決策時高度緊張氛圍。讓各方同時做出承諾也最公平，俄羅斯固然要承諾不首先使用核武器，美國也要承諾不首先使用核武器，不論在常規衝突中是不是吃了虧。

郭曉兵認為，二是它能把五核國於今年1月3日發布的「核戰爭打不贏，也打不得」的聯合聲明落到實處。當時五核國聲明一出，舉世矚目，被視為防止核戰爭的重要里程碑，孰料核戰爭的陰雲如今又浮現在眼前。如果有了互不首先使用核武器條約的加持，這份聲明的落實就有了基本保障。

郭曉兵分析，三是它可以減少核擴散的風險。試圖強化核共用也罷，重新引入戰術核武器也罷，都會擴大核武器的部署範圍，增加核武器的使用風險。如果五核國率先簽署互不首先使用核武器條約，承諾無條件不對無核武器國家使用或威脅使用核武器，並進而加以推廣，推動游離於《不擴散核武器條約》之外的擁有核武器的國家也作出類似承諾，那麼也就沒有必要在核保護傘問題上大做文章了。

郭曉兵強調，四是它可以為未來的核裁軍創造有利條件。核武器國家承諾互不首先使用核武器，那就沒有必要為了先發制人，一舉摧毀對手的核武庫而囤積大量核武器。這有利於美俄兩個超級核大國進一步削減其過多的核彈頭。