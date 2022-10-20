台北市萬華區19日晚間發生重大槍擊案，萬國幫大哥「萬國國」邱國隆晚間接先在漢口街連開10槍打傷同幫角頭「阿弟仔」洪清正及其小弟，又跑到青山宮連開3槍打傷挾青山宮副主委，也是萬國幫副幫主「細漢芋粿」許文旭後，挾持其妻小與警對峙後，現場還亂開6槍示威，打傷一名員警，最後平安釋放人質後自轟2槍身亡，警方估計邱嫌至少開了21槍。

警方漏夜釐清案情，大致已有初步調查，根據已查出的邱嫌開槍時間序列，邱國隆在昨(19日)晚間7時26分許，先前往萬華區漢口街二段一處商業大樓7樓堂口，朝萬國幫洪姓角頭「阿弟仔」與另一名小弟開槍，造成洪姓角頭背部、右手與雙腿中彈，共9處槍傷，另一男則為腹部與四肢中槍，身上有5處槍傷。現場共拾獲10顆彈殼，研判在此處開了10槍。

7時42分許，邱男又轉往青山宮找同為萬國幫副幫主許文旭，要求許替他討公道，但因邱男先前曾多次請許文旭當和事佬，許當下感到不耐煩轉頭不想搭理，意外惹怒邱男，許男慘被連開3槍，造成許當場受傷倒地。

邱男接著跑到許男經營的「富貴茶葉角頭吧」飲料店，挾持許的妻小4人作為人質，約7點50分，雙方對峙時，邱男四處開槍示威擊中1名龍山所員警臀部，警匪雙方對峙許久後，邱男又亂2槍。

8點50分許，邱國隆首先釋放許文旭的兒子，接著釋放許的堂姐與妻子，最後與許的姐姐一起走出飲料店，就在警方喝令不要動時，約8點58分，邱嫌突然開2槍自戕，事後警方在其槍枝內發現還有3發子彈。

撇除受傷的員警，邱男及剩餘中彈的3人均為萬國幫大老級人物，警方目前仍在釐清邱男的作案動機，據了解，邱男與洪男雙方早有嫌隙，其中牽涉到私人及商業利益糾紛，警方仍在清查中。