國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／取自柯志恩臉書）

國民黨前台北市議員羅智強。（圖／本報系資料照）

年底高雄市長選舉引發政壇關注。國民黨台北市前議員羅智強表示，他上周去幫國民黨候選人柯志恩站台，聽到柯提出「在南高雄增設第2個高鐵站」這個政見，她的構思縝密且有依據，現場民眾對此反應相當熱烈，可見高雄人渴盼重振南高雄已久，柯的聲勢正不斷攀升。此說法引熱議，大批民眾表示，希望柯若有機會當上高雄市長，必須要請高雄市前副市長李四川再度回鍋。

羅智強昨（19）日在臉書發文道，他上周幫柯志恩站台，柯提出了一個真正有利繁榮高雄的好政見。過去最繁華的南高雄已衰落近20年，需要大建設才能振興，大建設就是交通，故柯主張高鐵延伸屏東時，在南高雄增設第2個高鐵站。而現場民眾聽到這個政見，反應也都非常熱烈，這顯現出在地人的心聲與盼望。

羅智強指出，柯志恩的想法並非天馬行空而來，3年前高鐵南延的4個評估方案中，有2案是經高雄市區再延伸屏東，在高雄站或小港機場設站，評估能帶動龐大的經濟效益，如同台北的板橋站、南港站，繁榮地方、帶動人潮，但卻被行政院所否決，當時的院長是蘇貞昌，而副院長正是現在的高雄市市長陳其邁。至於民進黨稱，高鐵南沿屏東不進南高雄是國民黨、毛治國的決策，他則想反問：「2019年9月是國民黨執政嗎？2019年9月是毛治國當院長嗎？拍板的就是你民進黨、蘇貞昌和陳其邁！有種決策就有種承擔！」

此文獲得破萬人按讚、超過200則留言，迴響極大。網友紛紛表示：「建議柯志恩宣布李四川為副市長，李四川深受高雄人讚賞！」「如果柯志恩當上高雄市長，希望她再請李四川回來當副市長」、「高雄人需要川伯！」「我是高雄人，其實當地風向真的在變了，高雄並非鐵板一塊」、「高雄的鄉親們你們若不選柯志恩當高雄市長，直白講是你們未來莫大的幸褔損失」。