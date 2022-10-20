2019年盧姓男子與女友及她的姪女到桃園一家汽車旅館，他拿出鎮靜安眠劑騙稱是保養用的膠原蛋白，讓對方服下，姪女查覺有異吐出並裝熟睡，沒想到卻被盧男性侵，盧遭逮後反誣指對方主動獻身，台灣高等法院不採信他的辯詞，重判7年4月。可上訴。

盧男向女友及姪女佯稱他攜帶成份為佐沛眠之白色橢圓形藥丸4顆為膠原蛋白，有助肌膚保養，女友不疑有他，先服下2顆，再進入浴室洗澡，但她的姪女覺有異佯裝服下，趁機吐出，棄於床底下，並趴臥在床上等待阿姨沐浴完畢。

阿姨沐浴完畢與姪女趴於床上，各玩自己手機，後來因藥效發作阿姨進入熟睡狀態，姪女亦假裝熟睡，盧男確認2人是否已熟睡，乃對2人進行背部按摩，見2人無反應，再將2人翻身，繼把女友姪女所著內褲脫掉並撫摸其下體數下後，便去洗澡沐浴。

姪女想要叫醒阿姨未能如願，她唯恐此時若表現清醒狀態，2人將有性命之憂，迫於情勢仍佯裝熟睡而不得不任由盧男接續以手指及生殖器性侵。