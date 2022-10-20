香港影帝梁朝偉出道40年，在影視圈享有崇高的地位，近日他獲邀出席釜山國際電影影展，獲頒「亞洲電影人獎」，吸引大批影迷現身接機，見此，梁朝偉仍表現親民的作風，主動詢問粉絲「要不要一起拍照？」，哪料他的助理竟直接將梁朝偉推走，雖說是為維護他的安全，事後仍引發網友強烈不滿，在網路被罵爆。

梁朝偉這次是睽違7年應邀訪韓，出席第27屆釜山國際影展開幕式，獲頒「亞洲電影人獎」，4日他搭機抵達釜山金海機場，一出關就被大批影迷圍繞，讓他驚喜之餘，隨即表現親切的一面，不僅停下腳步簽名，也收下粉絲送上的花束，不過當他脫掉口罩，問粉絲想不想合照，似乎因韓粉聽不懂廣東話，竟無人理會。

於是梁朝偉再次開口問合照，貼身助理卻心急催他向前走，邊說道：「不要啦，這麼多人」，梁朝偉只好無奈轉身準備離去，此時，韓粉見他要離開現場，才又趕忙追上去要簽名，梁朝偉也親民停下腳步，滿足粉絲提出的要求，離去時在車內還向粉絲揮手，被大力稱讚相當寵粉、絲毫無巨星的架子。

문 열리고 놀라서 멈칫 했다가 안녕안녕 봇 #양조위 pic.twitter.com/yIFB5Emsbd — 옌투 (@txnylxxng) October 4, 2022

然而，助理阻止梁朝偉和粉絲拍照一事被傳開後，網友忍不住猛譙：「最厭惡這種人，這麼趕時間不會自己先走」、「這女助理不尊重韓國粉絲」、「韓妹痛失拍照的機會，女助理的工作態度很敷衍」，也有粉絲見影帝如此聽助理的話，不禁開玩笑稱：「影帝梁朝偉的霸氣不見啦」。