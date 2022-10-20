環球晶(6488)近期股價技術面偏空，但基本面第三季毛利率和營益率都在歷史新高。環球晶宣布正式加入全球再生能源倡議組織RE100，以實際行動支持台灣淨零轉型，承諾集團下所有子公司將於2050年100%使用再生能源。

為達到使用100%再生能源的目標，環球晶圓雙管齊下–在日常營運方面，針對現行設備降低電力耗費、積極優化重大耗能設備使用效率；在未來能源藍圖方面，藉由簽訂購電協議(Power Purchase Agreement; PPA)與購買再生能源憑證(Renewable Energy Certificates; RECs)，輔以母公司中美矽晶作為綠色能源全方位供應商(Green Energy Total Solution Provider)的豐富經驗與垂直整合供應鏈優勢，擴大興建太陽能電廠以同步提高綠色能源使用比例。再生能源使用比例各階段里程碑為2030年20%、2035年35%、2040年50%，並於2050年使用100%再生能源，透過減少發電過程伴隨的碳排放量，致力為環境永續發展盡一份心力。

環球晶圓集團總用電量雖因實施資本支出計畫而上升，透過導入各項節能措施，2021年全球廠區電力單位能耗較前一年減少7.1%、溫室氣體排放量減少8.2%，單位耗水量減少16.1%。環球晶圓採取社會公平、環境永續且具經濟效益的方針為資源使用守則，成功地應對氣候變遷帶來的挑戰，更持續穩定供應全球客戶。透過正式RE100倡議組織，環球晶圓許下綠色承諾，期許自身成為形塑永續環境的美好力量。