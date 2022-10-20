隨著冬季臨近，歐洲正面臨著日益嚴重的能源危機。主要原因之一源自於烏俄戰爭，為應對西方所實施的制裁，莫斯科已暫停天然氣供應，歐洲各國政府繼續使努力尋求能源供應來源更多樣化，並採取措施減少需求和節約能源。德國人民現在不只要忍受高昂的生活成本，還要面對復合性的社會問題，德國的森林盜伐和網路詐騙正日益增長。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）19日報導，歐盟領導人本週將在布魯塞爾召開會議，尋找解決能源危機的聯合解決方案，在德國，為因應能源危機，人民紛紛尋找廉價能源替代品，越來越多的的德國人成為網路詐騙的受害者，許多詐騙犯用廉價木柴價格來吸引受害者上當。除了網際網路上可疑的報價外，盜伐木材的山老鼠和木材竊盜行為也不斷再增加，

In search for cheap alternatives due to the energy crisis, more and more Germans are falling victim to fraudulent offers for cheap firewood on the internet https://t.co/T9B0Xo4a0f — TRT World (@trtworld) October 19, 2022

這些所謂的「假賣家」可以在Facebook Marketplace以及網路平台上找到。有興趣的人應該通過 WhatsApp 聯繫「賣家」以便下訂單。德國聯邦木柴貿易和生產協會」（German Federal Association of Firewood Trade and Production）告訴西南廣播公司（SWR）：「我們談論的是有數百萬人在那裡被敲竹槓。」而知名的木材供應商甚至整個網站遭駭，一位德國企業家向德國公共電視台ARD證實，她的官方網站變成了另一個平台。

除了網路詐騙和犯罪之外，森林中的盜伐行為也在德國呈上升趨勢，森林所有者協會AGDW向入口網站Agraheute.de表示，山老鼠增加的趨勢，是木材價格上漲的結果。

The cost of firewood in Germany is up almost 90% over the past 12 months https://t.co/xZ1Optg8YZ pic.twitter.com/CPqAQxRG25 — Peter Sainsbury 🏭 (@PeterSainsbury7) October 18, 2022

「木材價格越高，盜竊率越高。」協會發言人高爾克（Jurgen Gaulke）現在因為山老鼠和竊賊整個德國損失高達數百萬歐元，這就是為什麼越來越多的公司現在使用GPS追踪器。這是為了抓捕木材竊賊的行為。如果木材被移動，追踪器會為所有者觸發警報，還能循線抓到竊賊。