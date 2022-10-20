台北市萬華區19日晚間發生重大槍擊案，萬國幫大哥級角頭邱國隆（綽號阿國）接連於萬華區開槍打傷同幫洪姓大哥及小弟後，又挾持副幫主許文旭妻小等4名人質，與警對峙，邱男在平安釋放人質後舉槍自戕，釀成1死4傷。邱男在犯案前曾透過臉書向子女道別，並在留言處提及自己近1年多來「被兄弟欺負，且對他步步進逼」，警方不排除他是因為幫派糾紛才埋下殺機，詳細案情仍待警方進一步調查釐清。

回顧此案，萬國幫角頭邱國隆19日晚間7時26分許先前往萬華區漢口街一處商業大樓7樓，朝萬國幫洪姓角頭「阿弟仔」與另一名男子開槍，造成洪姓角頭背部、右手與雙腿中彈，共9處槍傷，另一男則為腹部與四肢中槍，身上有5處槍傷。

接著邱男隨即前往青山宮找同為萬國幫副幫主許文旭「細漢芋粿」，對其連開3槍，隨後跑到許男經營的飲料店，挾持許男的妻兒、堂姊、員工等4人作為人質，警匪雙方對峙許久後，邱男自知難逃法網，於晚間9時許舉槍自戕。整起事件一共釀成4人受傷、1人死亡。

邱男在犯案前曾透過臉書向子女道別，並在留言處提及自己近1年多來「被兄弟欺負，且對他步步進逼」。（翻攝當事人臉書）

邱男在犯案前曾透過臉書向子女道別，並在留言處提及自己近1年多來「被兄弟欺負，且對他步步進逼」。（翻攝當事人臉書）

邱男在犯案前曾在臉書發文向子女道別，並在留言處指控，「事出一定有原因，我要做得有尊嚴！」、「這一年多來他們動用，警察機關，不然就是用兄弟壓迫！我想要委屈求全，他們還是不放過我 ！」、「一年多前在西門町，因河溝大頭彬，欺負我的朋友！我對他開槍，因此結下了梁子！」、「XX我們當初茶不是泡好了和解了！做兄弟這樣子嗎！」。

目前警方不排除邱男是因為幫派糾紛才會埋下殺機，然而整起案件仍有許多疑點尚待釐清，詳細案情仍待警方進一步調查。

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