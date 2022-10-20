在疫情影響之下的現代社會，各行各業都受到不少衝擊，演藝圈也逃不過如此命運。不少藝人為了維持生計，紛紛轉行。對此，女星張文綺近日在臉書上分享對此事的看法，坦言「有林志玲的美貌。」
張文綺19日一反過去開心果形象，在臉書發文揭露藝人辛酸，表示最近時常在新聞中看到藝人轉行當計程車司機、管理員、送貨員。指出「專業演員只要沒有遇到好的劇本或適合的角色，可能一休息就是一年半載；歌手也無法只靠唱片賺錢，必須依賴商業活動。」也吐實「娛樂圈確實面臨蕭條景氣衰退。」
張文綺無奈表示「誰不希望出生就有郭台銘那樣的爸、有張忠謀的智慧、有林志玲的美貌。」但一切還是要回歸現實。她分享自己創業的經歷，表示現在有很多年輕人身兼數職、為了生活而努力打拚，「大環境不好，他們願意付出更多的努力，為自己增加收入，他們都是值得被讚賞和尊重的。」直言「從事什麼工作有那麼重要嗎，只要是正當且自己能勝任的就是勇於對自己負責的人。」
此外，張文綺還在留言區鼓勵所有努力工作的人，「大家晚安！工作時努力工作！休息時好好休息！別太在意別人眼下的自己！人生是自己的好好愛自己。」暖心發言讓網友們爭相回應「努力必有收穫。成功背後必有辛苦。」、「不用在意別人！每個行業都很辛苦！只要努力不怕苦；都會雨過天晴！大家加油」、「只要是靠自己努力奮鬥賺的錢都是尊貴的。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。