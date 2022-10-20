在疫情影響之下的現代社會，各行各業都受到不少衝擊，演藝圈也逃不過如此命運。不少藝人為了維持生計，紛紛轉行。對此，女星張文綺近日在臉書上分享對此事的看法，坦言「有林志玲的美貌。」

張文綺19日一反過去開心果形象，在臉書發文揭露藝人辛酸，表示最近時常在新聞中看到藝人轉行當計程車司機、管理員、送貨員。指出「專業演員只要沒有遇到好的劇本或適合的角色，可能一休息就是一年半載；歌手也無法只靠唱片賺錢，必須依賴商業活動。」也吐實「娛樂圈確實面臨蕭條景氣衰退。」

張文綺在臉書上發文。（圖／翻攝自張文綺臉書）

張文綺無奈表示「誰不希望出生就有郭台銘那樣的爸、有張忠謀的智慧、有林志玲的美貌。」但一切還是要回歸現實。她分享自己創業的經歷，表示現在有很多年輕人身兼數職、為了生活而努力打拚，「大環境不好，他們願意付出更多的努力，為自己增加收入，他們都是值得被讚賞和尊重的。」直言「從事什麼工作有那麼重要嗎，只要是正當且自己能勝任的就是勇於對自己負責的人。」

張文綺除了在演藝圈發展，也跨行身兼鹹酥雞店老闆。（圖／翻攝自張文綺臉書）

此外，張文綺還在留言區鼓勵所有努力工作的人，「大家晚安！工作時努力工作！休息時好好休息！別太在意別人眼下的自己！人生是自己的好好愛自己。」暖心發言讓網友們爭相回應「努力必有收穫。成功背後必有辛苦。」、「不用在意別人！每個行業都很辛苦！只要努力不怕苦；都會雨過天晴！大家加油」、「只要是靠自己努力奮鬥賺的錢都是尊貴的。」