前新竹市長林智堅因論文抄襲等爭議退選桃園市長，投下政壇震撼彈。東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒認為，林智堅論文案一定是新潮流放出來的，搞成這樣，總統兼民進黨主席蔡英文大概也不是很高興，畢竟有現任市長鄭文燦加持，加上國民黨提名內鬨，綠營在桃園市的選情本來相對有利。

施正鋒告訴香港媒體《中評社》，當初可能是蔡英文或民進黨立法院黨團總召柯建銘，硬把林智堅塞去選桃園市長的，且由於鄭文燦在桃園夠強，理論上林的論文案受傷應不至於太大，但最後林也被換成新潮流的「自己人」、在地立委鄭運鵬了。

施正鋒指出，桃園市選情變成現在這個狀況，就是因為忽然跑出林智堅論文案，不然鄭文燦這麼厲害，加上國民黨因為前台北市議員羅智強也欲爭取參選桃園市長，引發藍營提名內鬨等負面爭議，綠營本來是相對有利的。

對此，施正鋒直言，他認為林智堅論文案一定是新潮流放出來的，否則最初揭發的國民黨台北市議員王鴻薇並沒那麼厲害，而林論文案搞成這樣，整個局勢大亂，蔡英文大概也不是很高興。