「永遠的東方不敗」67歲林青霞先前家中傳出發生祝融之災後，今(20日)有好消息傳來，據大陸媒體報導，由於看重林青霞過往對社會的貢獻，香港大學將於11月3日舉行第207屆學位頒授典禮，將授予林青霞「名譽社會科學博士」學位，同屆獲頒獎項的還有楊振寧教授、林高演博士。

林青霞近年淡出影壇後化身為作家，出了多本著作，先前更到香港中文大學與法國巴黎大學文學博士、現任香港中文大學翻譯系系主任金聖華對談，兩人除了暢聊對文學的心得，林青霞也首度談到今年7月位於香港飛鵝山價值約42億台幣的超級豪宅發生火災一事，表示當下第一個念頭就是抱著女兒，跟孩子說：「我說我們應該感恩，因為大家都在一起，沒有一個人受傷」。

林青霞的照片出現在香港大學官網。（圖／翻攝自香港大學官網）

林青霞當時更表示，接著她就想到想去現場拍照留作紀錄，「我當時腦袋飄過一個想法『這個該怎麼寫』」，但提議後紛紛被家人拒絕打槍，「我家裡人其實還挺防著我的，他們都不讓我去大屋拍照，如果他們讓我去大屋照的話，我就會帶攝影師去幫我拍一拍，然後寫文章」，也讓外界見到她私下可愛一面。

林青霞與楊振寧教授等人同框。（圖／取自新浪娛樂；翻攝自香港大學官網）

看中林青霞的貢獻，香港大學稍早在官網發布聲明，表示：「香港大學將於十一月二日（星期三）在本部大樓陸佑堂舉行第二百零七屆學位頒授典禮，頒授名譽博士學位予三位傑出人士，包括楊振寧教授、林高演博士及林青霞女士。名譽博士學位領受人楊教授現居於境外，未能出席是次典禮。」而從公告可見，林青霞所得的是名譽社會科學博士，與林高演教授將被頒發的學位一樣，而楊振寧則是名譽科學博士學位。

此外，有眼尖網友發現，林青霞昨再度上線回應網友留言，先前有不少人逗趣留言求：「姐姐娶我」，當時她強調：「你姊是有夫之婦，不能取（娶）也不能嫁」，間接回應了婚變傳聞，昨她再度開玩笑回應：「少來這套，取（娶）嫁之事別再提了」、「滾一邊去」、「現在就新年好？好！姊接受晴禕的祝福」，引來粉絲笑回：「哈哈哈，脾氣逐漸暴躁」、「逐漸暴躁哈哈哈哈哈」、「哈哈好好笑」。