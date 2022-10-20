警方將在周邊路段實施調撥車道等管制措施。（翻攝照片／林郁平）

北市信義商圈百貨公司周年慶自20日開跑，警方預計將造成信義商圈停車位一位難求，為避免車流量大增造成交通壅塞及事故發生，信義分局除將加強交通疏導，特別針對百貨公司及周邊停車場，滿場排隊停等的違規臨時停車加強取締與驅離，以維護交通順暢。

信義分局將在松壽路實施彈性調撥車道管制，並於忠孝東路五段22巷、松高路、松壽路等地彈性進行管制，開車民眾應依相關管制及行車指示行駛。

信義分局特別呼籲開車前往消費的民眾，在百貨公司停車場滿場後，勿違停在停車場外停等，如持續在停車場外停等，不僅影響周邊交通，也違反道路交通管理處罰條例，警方將會依法開罰。

此外，信義分局也將協請百貨公司業者落實滿場機制，於停車場滿場時關閉停車場，並請排等車輛離開，請民眾要配合停車場保全、義交人員的引導，否則待警方到場時，將會依法開單告發。

警方除鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具前往，也提醒可以參考百貨公司網站，事先查詢好替代停車場，並下載「北市好停車」APP，查詢哪處停車場還有空位，避免違停遭到舉發。