防癌食物也可以很好吃。在由美國營養學會旗下的《營養學進展期刊》中，有研究發現，每天只要吃18克的菇類，可以大幅降低癌症的風險達到45％，特別是預防女性乳癌降幅最明顯，刊登在《營養學進展期刊》。

這篇研究論文是由美國賓州大學所發表。有鑑於多年來的研究均發現，菇類能增強免疫，常被用於癌症的治療和預防，賓洲大學的研究人員遂回溯從1966年到2020年中的17個癌症相關研究，希望能了解菇類在癌症預防上的作用。

●經常食用蘑菇 罹乳腺癌風險降低

這些研究中共收集了19,500多位癌症的健康相關數據，分析發現，在日常飲食中經常食用蘑菇的人，罹患癌症的風險都比較低。如果每天都吃18克左右的蘑菇，發生癌症的風險較不吃蘑菇者低了45％。在分析各種特定癌症檢測時，發現蘑菇與乳癌的關聯性最強，經常食用蘑菇的人，罹患乳腺癌的風險顯著降低。

過去研究有關於蕈菇類在抗癌作用方面，都是以「菇類多醣體」為主，但這次的研究則認為和菇類含有麥角硫因（Ergothioneine）的關係。麥角硫因是一種獨特有效的抗氧化劑，有助於降低體內的氧化作用，降低罹患癌症的風險。而蘑菇中的麥角硫因為含量最高，研究人員指出，蘑菇不只有助預防癌症，研究也發現，在使用抗癌藥物期間，患者食用蘑菇和藥物聯合使用，能達到協同藥物的作用，以提高患者對癌症的耐受性，增加抗癌效果。

郵政醫院營養師黃淑惠說，「只要1個體型較大的蘑菇，就達到18克了。」每天只要有一餐吃到一個蘑菇，就能降低45％罹癌風險，真的是太划算了。

這篇研究特別提到蘑菇，黃淑惠說，相較之下，蘑菇在蔬菜中能提高更多的胺基酸，而且它從土中培育出來，礦物質含量高，還含有維生素D2，雖然活性沒有維生素D3那麼強，但人體也能轉化它來應用。蘑菇本身也是屬於柔軟的纖維，除了防癌抗癌以外，在調整血脂方面也有很特別的效用。

這篇研究分析菇類的抗癌成分有別於一般常提到的多醣體，而是麥角硫因。黃淑惠說，這個成分非常特別。蔬菜中有很多植物多酚，還有多種植化素，雖然這些的抗氧化作用很好，但是缺點是代謝速度太快，人體很難有高量的吸收。

而菇類的麥角硫因含量高，但食用後在尿中可以測到的量很低，表示人體可有效利用麥角硫因。黃淑惠說，在體外實驗中顯示，麥角硫因清除自由基的能力很強，而且具有螯合二價金屬的能力，特別是不會讓氧化產生的鐵離子對細胞發動攻擊，減少細胞損傷，另外它還有抗紫外線的作用。

不過，不一定非吃蘑菇不可。黃淑惠說，本篇研究指出，只要把各種不同菇類放在每天的飲食中，不管是金針菇、杏鮑菇、香菇、草菇或舞菇，任何一種菇類都含有不同的抗癌成分，都能預防癌症。

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