年底九合一選舉倒數一個多月，台北市之戰成外界關注焦點。根據《震傳媒》最新民調詢問「選台北市長會投給誰？」結果顯示國民黨候選人蔣萬安獲得31.3%支持，無黨籍黃珊珊拿到26.2%，民進黨陳時中則是23.4%。對此，前民進黨立委沈富雄今(20日)分析指出，民調第二、三名支持度加起來約50%、相差約5個百分點，「如果這趨勢不變，那蔣萬安就穩了」。

沈富雄今在廣播節目《POP撞新聞》中談到，《震傳媒》這民調跟《美麗島電子報》最近一次民調的「麻花」結果不同，但跟《TVBS》、《ETtoday新聞雲》民調類似，3個候選人支持度差距已稍微拉開，而當3個民調很像時，其實可信度就高。

沈富雄提及，還有另外一個重點，就是陳時中跟黃珊珊支持度加起來為50% （實際為49.6％），而2天前前綠委郭正亮曾說，第二名跟第三名頂多差5個百分點；沈認為，如果陳、黃的民調支持度加起來約50%、相差約5個百分點的趨勢不變，他們兩人越是「糾纏」在一起，蔣萬安就越安全。