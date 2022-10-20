歐洲能源危機加速惡化，在北溪天然氣管線頻頻出包後，還可能受到最新一波寒流影響，讓能源供應額外吃緊。陸媒財聯社報導，今年以來歐洲多地的鋼鐵廠和煉鋁廠紛紛關門歇業，這波倒閉浪潮正在蔓延向一個多數人可能並未多加重視的領域，即歐洲的服裝紡織業，這個行業累積數十年的優勢，可能一夕崩塌。

歐洲服裝和紡織品聯合會（Euratex）數據顯示，許多紡織企業的能源成本占生產成本比例，已從5%左右升至25%左右，這大幅減少了這些公司的利潤，報導指出，歐洲整個紡織產業鏈的上下游，如今都深刻感受到能源危機所帶來的切膚之痛。

在義大利北部經營著一家紡織廠的Alberto Paccanelli說，工廠7月份收到的天然氣帳單，從一年前的9萬歐元飆升到66萬歐元（從約280萬台幣到2110萬台幣）。他警告，現在的情況是，整個歐洲地區的紡織行業都有破產的風險。

回到1年前，當能源價格剛開始飆升時，許多小公司就很難消化額外的成本，當時鮮少人知道，這只是一系列噩夢的開始，根據統計，整個歐洲的天然氣價格在過去1年上漲近10倍，而且在今年8月下旬達到史無前例的高峰。

歐洲紡織製造商紛紛指出，當前能源價格漲得如此之高，以至於公用事業公司和其他能源供應商開始因擔心拿不到錢，而要求紡織企業獲得銀行擔保、或預支現金，以提前支付未來數月的能源帳單。在歐洲最大的紡織品生產國義大利，當地許多製造商也表示，他們已無法再簽訂長期能源採購協議。

位於義大利托斯卡納的豪華羊毛生產商Maurizio Sarti說，他曾趕在2個月內完成訂單，但仍無法追上不斷漲價的天然氣腳步。他無奈表示，「你可能剛剛設定一個價格，然後天然氣價格就翻倍了，但我無法將這些漲幅轉嫁給客戶。」

財聯社指出，目前最讓歐洲紡織業憂心的，在於這個行業累積數十年的優勢，可能一夕崩塌，過去靠著廉價俄羅斯天然氣供應，即使在海外競爭日益加劇下也能站穩地位，但如今情勢已翻轉。供應商透露，一些品牌已將生產轉移到土耳其等生產成本較低的國家。

根據世界貿易組織資料，過去20年，歐洲在全球紡織品出口市占持續下降，截至2020年，中國市占達到40%以上，成長了2倍。