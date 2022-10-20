★分析

IG North America執行長JJ Kinahan表示，債券帶來的壓力如此之大，看到這麼好的業績行情被浪費，真是太可惜了。最終業績將推動股票，但當業績被蓋過時，就很難那樣樂觀。不過，業績報喜最終還是會帶動股票走高，現在關鍵在於宏觀經濟形勢會繼續給企業業績帶來多大的衝擊。

Truist Advisory Services共同投資長兼首席市場策略師Keith Lerner在談到債市波動時表示，當你把事情簡單化，說10年期公債是世界上大多數其他資產類別價跌的無風險利率，那將導致市場陷入全面震盪。市場處境仍然艱難，我不想說太好，但考慮到4%是一個真正給股市帶來壓力的分界線，市場表現沒有想像那麼糟。

高盛表示，美股目前尚未反映經濟衰退對企業獲利和估值的風險，建議加碼防禦股，如醫療保健、基本消費、通訊服務、能源、耐用消費品等類股，並減碼周期股，如工業、原材料、汽車、媒體和半導體類股。

★類股

標普500指數11大類股儘能源類股收高，終場上漲2.94%。房地產股跌2.56%，跌幅最大；其次為金融類股跌1.60%。

由中概組成的金龍中國指數重挫7.09%。

★重磅股

重量級科技股方面，蘋果漲0.08%，微軟跌0.85%，亞馬遜跌1.11%，Alphabet跌1.13%，特斯拉漲0.84%，Meta漲0.32%，網飛漲13.09%。

道瓊指數方面，旅行家集團（Travelers）漲4.44%，漲幅最大；其次為雪佛龍漲3.24%。家得寶跌3.36%，跌幅最大，其次為陶氏跌2.70%，摩根大通跌1.96%。

主要晶片股僅超微收黑，終場跌1.19%。應用材料漲2.70%，高通漲1.47%，美光漲0.91%，德州儀器漲0.75%，輝達漲0.70%，英特爾漲0.50%，恩智浦漲0.26%。

★焦點股

亞培股價大跌6.5%，受美元走強和中國的供應鏈挑戰影響，其國際醫療設備銷售增長不如預期。

網飛大漲13.1%，在標普500指數成分股中漲幅最大。該影片串流巨頭第三季營收獲利均優於華爾街預期，且全球用戶數新增240萬，較市場預期高出1倍多，同時看好第三季將新增450萬個用戶。

聯合航空收漲4.97%，其第三季業績優於市場，並預期本季將再次實現獲利。

艾司摩爾（ASML）收漲6.3%，該半導體設備大廠上季業績和本季財測均優於市場預期，並強調美國對中國最新祭出的晶片禁令對公司明年出貨計畫影響有限。艾司摩爾上季營收年增12%，為58億歐元，優於分析師預估的51億歐元。上季淨利略為下滑至17億歐元，但高於分析師預估的15.1億歐元。該公司預估本季營收約介於61億～66億歐元（約60億～65億美元），其中間值高於分析師預估的61.3億歐元。

旅行家集團漲4.4%，其上季營收為92億美元、每股盈餘為2.20美元，表現超出市場預期。

貝克休斯（Baker Hughes）收漲近6.1%，其第三季營收意外疲弱，但每股盈餘優於市場預期，董事長兼執行長Lorenzo Simonelli 表示，他對石油和天然氣的前景仍然樂觀。

★台股ADR

台股ADR僅日月光收高。

台積電ADR跌0.08%，收63.66美元，換算台股價格為407.7元。

聯電ADR跌0.51%，收5.87美元，換算台股價格為37.59元。

日月光ADR漲0.21%，收4.82美元，換算台股價格為77.17元。

中華電信ADR跌1.18%，收33.60美元，換算台股價格為107.59元。(2-2)