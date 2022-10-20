為推動證券期貨業永續發展，共同打造綠色資本市場，集保結算所在金管會指導及周邊單位合作下建置「證券期貨業ESG執行資訊控管系統」，協助證券期貨業120家業者揭露各項ESG具體措施並完成首次申報，另提供金管會視覺化監理資訊，提升ESG監理效能。

金管會為營造健全ESG生態、強化證券期貨業永續經營及善盡企業社會責任，於3月公布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，盼協助證券期貨業找到風險、市場定位與商機，以提升國際競爭力，建構完善的ESG生態體系，達成證券期貨業永續發展轉型目標。

集保結算所副總經理張秀珍表示，「證券期貨業ESG執行資訊控管系統」提供申報提醒、稽催自動通知、更正、資料匯出等多項功能，讓金管會及證交所等控管單位，可透過即時、多維度與視覺化分析，一站式掌握業界的ESG全貌。

此外，張秀珍指出，為提供業者更友善的申報介面，集保結算所正進行申報系統功能優化，預計於今年底前可上線啟用，讓業者申報ESG資訊作業更便利。

張秀珍強調，集保結算所將以創新、韌性、永續的經營策略，與周邊單位和金融機構深化ESG各項合作，積極打造ESG服務生態系，提升整體證券期貨業的國際競爭力，共同朝實現台灣淨零轉型目標邁進。