近期房市買氣較為平淡，但似乎未嚴重衝擊建商信心。安信建經彙整中央銀行「消費者貸款及建築貸款餘額」統計顯示，今年來建築貸款餘額逐月年增幅大多逾一成以上，且建築貸款餘額占消費者貸款及建築貸款餘額比重卻節節攀升，8月更走升至27.69％高點，所占比率較去年同期增加一個百分點。安信建經表示，今年Q2前因土地市場交易熱絡，不少建商手上儲備案源充足，且目前房價位居歷史高峰、有利可圖，業者為了公司營運必須推案，因而建築貸款餘額仍持續墊高，預期在年底縣市長大選底定後，今年Q4到明年初之新建案市場推案量仍將維持榮景。

今年以來，每月建築貸款年增幅雖較去年低，但大多仍逾一成以上。以今年8月為例，建築貸款餘額來突破3兆元，年增幅仍達約12％；同期房貸餘額年增幅僅約8.54％，若說是「建商信心高於購屋族」，一點也不為過。

觀察近三年來走勢，建築貸款餘額從2019年8月約1,986億元一路上升，至今年8月成長至約3兆元，短短三年內大增約一兆元。同時，建築貸款占消費者貸款及建築貸款餘額的比重，在2019年8月約23.23％，今年8月上揚至27.69％，比重於三年間成長逾4個百分點。

安信建經總經理張峰榮分析，建築貸款餘額穩定上揚有幾大因素，一來是在房市多頭之下，房價持續上漲，激勵建商購地推案信心；二來是前一波空頭期間，多數建商擔憂修正期漫長，不敢購買土地，手頭上儲備的案源偏低，之後房價回彈時才大舉獵地；第三，業者本身就沒有悲觀的權利，不管時局如何，仍得推案來維繫公司營運，更何況目前房價位於歷史相對高點，建商得把握良機搶攻市占。