櫃買中心統計，永續發展債券今年累計發行量於10月20日突破新台幣1,000億元，達新台幣1,065億元，共計發行41檔，發行金額及檔數皆超越去年的1,058億元以及35檔，發行餘額亦突破新台幣3,500億元，達新台幣3,586億元，流通在外檔數達124檔，雙雙創下歷史新高。

櫃買中心指出，國內永續發展債券制度已趨於完備，商品範疇相當多元，今年再度創下千億元發行佳績，其中又以綠色債券發行最熱絡，發行金額達新台幣745億元，較去年成長85％；另外今年國內永續發展債券市場，本國發行人較外國發行人參與度更高，本國發行人發行金額達新台幣777億元，超過外國發行人發行金額(新台幣288億元)的2倍。

今年本國發行人除持續參與發行的玉山銀行、土地銀行、台積電(2330)、世界(5347)及台電等以外，另有中華電(2412)、遠傳(4904)、光洋科(1785)及上海商銀(5876)4家新發行人首次參與發行；此外，遠東新(1402)及奇美實業以創新的永續發展籌資工具，率先發行首批可持續發展連結債券(SLB)，成為SLB市場的領頭羊，今年國內生產事業明顯較為活躍，發行金額已達新台幣553億元，占本國人發行量71％，顯示有越來越多本國企業已能有效善用國內永續發展債券市場平台，籌措永續轉型資金。