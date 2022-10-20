個人衛生用品需定期更換，牙醫師黃文龍表示，牙刷千萬別用到刷毛炸開才換，因為牙刷用久容易孳生細菌，即便牙刷外觀很乾淨，最好是3個月就換，另外牙刷刷毛外翻、刷毛底部變色、感冒康復後，也建議換新牙刷，才能避免刷牙的同時，把細菌一起吃下肚。

黃文龍近日於個人臉書粉專指出，即便牙刷看起來很乾淨，仍建議3個月就要換新，因為牙刷放太久，會導致病原孳生，邊刷牙恐會把細菌和病毒吃下肚，反而害自己生病感冒，千萬別為了省錢而不換牙刷。

黃文龍列出其他3個必須換牙刷的情況，第一是牙刷刷毛岔開外翻，這代表牙刷的潔牙能力已經打折，需要更換，如果短期內每一把牙刷都爆開，可能要把刷牙力道放輕，或是換一個品牌的牙刷試試；第二為刷毛底部變色，刷毛底部出現黃色或黑色污漬，都是牙刷孳生細菌的訊號，代表牙刷已經髒了，應該更換。

黃文龍說，第三是生病感冒後，因為口腔中的感冒病毒和細菌，可能在牙刷上不斷繁殖，建議在感冒康復後更換新牙刷，才能和病毒說掰掰。