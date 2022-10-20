美女主播劉芯彤有著絕佳氣質、流利口條，常在社群分享日常及談論時事議題，累積一票死忠粉絲，昨(19日)她透露下班時買了比手掌還小的黑森林蛋糕，沒想到結帳時金額瞬間傻眼，直呼：「雖然萬物皆漲，但我不能接受呀」。

劉芯彤透露下班經過某家文青蛋糕小鋪，買了比手掌還小的黑森林蛋糕，沒想到結帳時，從店員口中得知要價450元時，還一度以為聽錯，詢問3次確認沒聽錯後，便默默掏出千元大鈔結帳，隨後也吐露無奈心聲：「OMG，我知道萬物皆漲，但手掌大的蛋糕450，我不能接受呀」，接著還曬出與草尼馬的合照，意有所指表示：「我的心情請容我用旁邊這隻草尼馬來形容」。

劉芯彤隨後在留言區寫下：「事實證明，450的蛋糕不會唱歌、沒有金箔，裡面跟一般黑森林蛋糕毫無區別。我想450買的是一種奇檬子，不太爽的那種，跟草泥馬很搭的那種」，無奈心情似乎難以平復。

對此，網友紛紛留言：「文青=貴貴貴貴貴貴貴貴貴貴貴貴貴貴」、「文青值千金」、「不知這家店可以撐多久」、「是那個價錢450元讓你頭腦以為蛋糕有不一樣」、「這種尺吋大小，大概兩百是我的天花板，超扯」、「那麼小一個450真的好貴如果有很好吃就比較值得」、「人家賣給的是盤仔」、「怎麼可以不先問價錢呢？現在年輕一輩，來者不善啊」。