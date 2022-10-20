現任湖口鄉民代表鄭士榤轉戰湖口鄉長選戰，卻涉嫌以現金買票，9月底遭檢調帶走調查，檢調調查發現，鄭士榤在登記前便與范男、劉男共謀綁樁買票決議，並把分裝30袋的3萬元現金透過劉男、巫男等人發送給村長、代表等人。整起事件新竹地檢署偵查終結，對鄭士榤、巫男、劉男等6人以投票行賄等罪嫌提起公訴。

鄭士榤有意參選新竹縣湖口鄉第22屆鄉長，在登記起始日前的8月25日，於范男位於湖口鄉辦公室，與劉男、范男共謀選舉固樁策略，並達成對轄內村長、民意代表等重要人士現金綁樁買票的決議。鄭士榤向范男借得100萬元後，劉男將其中90萬元，分裝30袋3萬元，供作發送綁樁買票之用。

其後，劉男自8月25日至27日間，除自行發送綁樁費給村長、民意代表外，也拜託巫男及配偶鄭女、黃男等人的協助，代為轉交賄款給認識的村長、代表，並均於發送賄款時稱「鄭士榤的」，並拜託一定要投鄭士榤。其中萬男等7人，明知是綁樁買票錢，竟仍收下表示同意支持鄭士榤。另外，張男等10人則因無意受賄而當場婉拒或數日後主動退還鄭士榤、劉男、巫男。

新竹地檢署檢察官陳子維指揮查賄團隊，於9月30日持法院搜索票，兵分5路執行搜索，另同步傳喚、通知涉嫌者12人到案。新竹地檢署調度 5名檢察官協同訊問後，向法院聲請羈押禁見鄭士榤、劉男、巫男獲准，並比對扣案證物、電磁紀錄，20天內密集傳訊涉案者近30人，搜索扣押的現金及繳回賄款共120萬1000元。

此案於19日偵查終結，新竹地檢署對鄭士榤、巫男、劉男、鄭女、范男、黃男等6人，以投票行賄等罪嫌提起公訴。受賄者萬男等7人，經檢察官審酌刑法第57條所列事項後，予以職權不起訴處分。另退回賄款的張男等10人受賄部分，則因罪嫌不足為不起訴處分。